Así perdió el control Ceferin tras la aparición de la Superliga: "Váyanse al infierno, somos enemigos"

La Superliga Europea es el gran proyecto llegado para cambiar el fútbol en el Viejo Continente y en todo el mundo. Un nuevo modelo de gestión liderado por los protagonistas, los clubes, que busca devolver al balompié al lugar que le corresponde en los mercados universales de consumo.

En los últimos años, el modelo de gestión impuesto por instituciones como la UEFA o LaLiga ha provocado que el fútbol haya dejado de interesar al público general, empezando por los más jóvenes y llegando a todos los nichos de la población. Sin embargo, la iniciativa liderada por clubes como el Real Madrid, el FC Barcelona o la Juventus ha llegado para marcar un antes y un después.

Mientras la Superliga Europea va tomando forma y sigue ganando batallas en el ámbito legal, hay algunos grandes dirigentes que no dudan en atacar este proyecto que amenaza con tumbar los grandes imperios que han construido alrededor del fútbol. Uno de ellos Ceferin, presidente de la UEFA, y que ha hablado ahora de lo mal que lo pasó cuando vio hecho realidad lo que pensaba que sería un simple sueño de algunos de los clubes más poderosos del panorama europeo.

El lanzamiento oficial llegó en abril de 2021. Sin embargo, desde unos días antes, Ceferin ya pudo presenciar el enorme terremoto que se le venía encima. Especialmente delicada fueron sus negociaciones con los grandes de la Premier League, clubes que siguen figurando como fundadores, pero que ahora han decidido mantenerse al margen de los avances del nuevo modelo.

Ceferin, fuera de control

El presidente de la UEFA ha pasado por Overlap, el programa de entrevistas que tiene el exfutbolista del Manchester United Gary Neville en YouTube. Ahí ha contado intimidades sobre sus momentos más duros:"Dos clubes dudaban mucho en Inglaterra. Estaban vacilantes. Me dijeron que querían seguir siendo amigos de la UEFA: 'Seremos amigos tuyos desde adentro'".

Esta primera confesión hacía referencia a la proposición que le hicieron el Manchester City y el Chelsea, dos clubes que querían entrar en la Superliga, pero no perder su trato con el máximo mandatario de la UEFA. Con ellos tuvo una de las discusiones más serias desde que arrancó este proyecto que en menos de dos años ha crecido considerablemente.

Ceferin da el trofeo de la Champions League a Marcelo, capitán del Real Madrid EFE

Llegó hasta el punto de perder los nervios por completo y sacar sus peores formas declarándoles la guerra: "Había dos propietarios muy involucrados. Tuve una llamada telefónica de uno de los clubes ingleses, no diré cuál. Me alteré un poco y les dije: 'Váyanse al infierno, desde mañana son mis enemigos, no quiero hablarles más'. Fue muy difícil".

El presidente de la UEFA no pudo evitar reconocer que perdió las formas y el control, sintiéndose completamente fuera de sí. Ahora, reflexionando con la perspectiva del tiempo, no duda en lanzar acusaciones y calumnias sin parar contra los miembros del rompedor proyecto: "He conocido menos delincuentes en 25 años de derecho penal que en dos años de fútbol. Tenemos que mantener el fútbol alejado de los tiburones".

Ceferin, en su última valoración, le lanza también un dardo a Javier Tebas como presidente de LaLiga tras haber perdido su batalla con el fútbol británico: "No estoy preocupado por el dominio financiero de los clubes ingleses, creo que la Premier League está haciendo un buen trabajo y las otras ligas deberían hacerlo mejor".

