Javier Tebas asume la derrota de LaLiga frente a la Premier League: "Es imposible compararse"

LaLiga mantiene una importante batalla comercial en Europa contra las mejores ligas del Viejo Continente. Una contienda que en los últimos años se ha acostumbrado a perder, especialmente frente a la Premier League. Esta es una de las cuestiones por la que siempre se le ha criticado a Javier Tebas, presidente de la patronal.

El campeonato español ha perdido año tras año la batalla contra la Premier League, una competición que ha superado a LaLiga en cuestiones de derechos televisivos y de conquista de mercados internacionales. Pero también en el fortalecimiento económico de los equipos que compiten en una y otra liga.

Ahora, Javier Tebas ha intentado dar explicaciones sobre esta situación durante su participación en el Foro de Deporte y Negocio organizado por el Financial Times en Londres. Allí, el presidente de la patronal ha asumido su derrota y ha dado los motivos por los cuales considera que se ha producido esta circunstancia temporada tras temporada.

[Tebas, sobre los pagos del Barça a Enríquez Negreira: "Laporta debe dimitir si no lo explica bien"]

"No, no, no estoy celoso de la Premier League. A nivel comercial es el mejor producto del mundo y para LaLiga es muy difícil estar al mismo nivel por las diferencias entre ambos países". Una de las excusas que expuso Javier Tebas fue la diferencia entre la cantidad de población entre ambos países, la cual parece estar por encima de las diferencias entre la gestión de un campeonato u otro.

"Tenéis más de 70 millones habitantes, nosotros 50. Además de los países de los Commonwealth. Es imposible compararse". A pesar de eso, Tebas reconoce haber aprendido del buen trabajo realizado por el fútbol inglés en este sentido: "Hemos aprendido de la Premier, en términos de derechos televisivos. Aspiramos a estar a su nivel, claro, es lo que intentamos, pero no, no tenemos envidia, porque también hay elementos que no se han hecho bien, como permitir a los dueños invertir a pérdidas, que es algo que hay que reducir y que no tiene sentido".

Javier Tebas, presidente de LaLiga. EFE

Tebas habló también sobre la situación de que algunos clubes inviertan grandes cantidades de dinero sin control como por ejemplo ha hecho el Chelsea durante la última temporada: "Si estás constantemente perdiendo dinero introduces inflación y afectas al resto de equipos de Europa". En esta línea, aseguró que un equipo como el Real Madrid podría haber hecho este tipo de operaciones porque su potencial económico se lo permite, algo que por ejemplo el Barça no: "Quizás el Real Madrid pueda gastar lo mismo que un equipo de la Premier, pero el Barcelona no, y el Madrid no lo hace y no aumenta la inflación".

Resignado ante la Superliga

Por último, el presidente de LaLiga completó su intervención hablando de dos asuntos importantes. El primero, reconocer que la Superliga Europea no está muerta y que, como mínimo, ha conseguido que todos se replanteen la vitalidad del fútbol actual: "Tenemos que analizar por qué esta Superliga apareció, si hay que mejorar la gobernanza del deporte, por ejemplo. El sistema que tenemos a veces beneficia más a los equipos grandes y hay que encontrar un equilibrio mejor".

[Tebas descarta poner una denuncia penal por el caso Negreira: "Entorpecería la investigación en curso"]

Y el segundo punto fue la situación del fútbol español, comenzando por la situación económica del Barça y terminando por los éxitos europeos que se han conseguido en los últimos años con equipos que como el Real Madrid han superado a los grandes de la Premier League: "El Barcelona es muy importante para LaLiga, pero si miramos para otro lado, sería un grave error. Nuestra competición colapsaría. Quizás ahora su presidente me llame enfadado, pero es la verdad".

"Sí, me siento orgulloso de los éxitos del Real Madrid, pero también me siento orgulloso, por el Villarreal, por el Sevilla, no solo por los equipos grandes. Esto demuestra que no es solo el dinero lo que importa. Sí, el dinero te da ventaja competitiva, pero no es solo eso lo que importa".

Sigue los temas que te interesan