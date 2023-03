Piqué: "El Barça no compró árbitros; es más simple con dinero negro que ir a un vicepresidente"

Gerard Piqué ha hablado del 'caso Negreira'. "No sabíamos nada", dijo sobre el conocimiento del vestuario del Barça sobre los famosos informes arbitrales. "Creo que eran más de cara al entrenador y los técnicos. Los jugadores ya conocemos a los árbitros. En cambios los entrenadores a veces vienen de fuera y necesitan ayudan para conocer el perfil de cada árbitro", sostuvo durante una entrevista en RAC1.

Su teoría, sin embargo, choca con las versiones que en las últimas semanas han dado exentrenadores del Barça y varios de sus ayudantes. Es el caso de Ernesto Valverde o el Tata Martino, uno español y el otro, argentino, sin experiencia previa en La Liga. Son aristas que, mientras el club mantiene su silencio, no hacen más que aumentar las sospechas en torno a la figura de Negreira y su relación con el Barcelona.

Piqué lo vive ahora tras las barreras, después de retirarse del fútbol profesional aprovechando el parón por el Mundial. No echa de menos vestirse de corto y calzarse las botas, asegura. Es más, son pocos los excompañeros con los que mantiene relación, mientras su foco ahora está puesto en otro sitio: su empresa Kosmos y la revolucionaria Kings League.

[El Barça, en tierra hostil: un antes y un después en los campos españoles por el 'caso Negreira']

"No echo de menos ni un poco ser jugador. Estoy muy bien y llega un punto que lo dejas y te das cuenta de la vida que te has perdido. Veo el Barça a veces, pero no lo echo de menos nada. Me he visto con Busi [Sergio Busquets], con Jordi [Alba], con Sergi [Roberto] y lo comentamos", contó Piqué ante el micrófono de la radio catalana.

Dio también su visión sobre lo que le llevó a colgar las botas: "Terminé por una serie de razones. No me sentía lo importante que me había sentido en otras épocas y eso no me hacía sentir bien. No entraré en si me sentí engañado por alguien. Creo que me gané escoger mi final, se dio y con eso estoy contento. Era lo más sano para mí, para la gente, para el equipo. Al final, cuando ves que el rol no es el mismo y a ti te cuesta más. Y cuando no juegas cada tres días las dinámicas no son las mismas. Tomé una decisión meditada aunque parezca que fuera en caliente y no me arrepiento. Fue acertado".

"Yo pasaría olímpicamente y a lo siguiente" Piqué, sobre las acusaciones por el 'caso Negreira'

Piqué, ya dentro del marco del 'caso Negreira', se refirió a la figura del propio exnúmero dos del CTA y defendió la imagen del Barça: "No he conocido a Negreira ni a su hijo. Pongo la mano en el fuego por el Barça: no se han comprado árbitros. Si quieres hacerlo vas con dinero negro, es más simple, que ir a un vicepresidente. No tiene lógico. A partir de ahí, estamos acostumbrados a las conspiraciones", dijo.

Además, fue contundente al valoras la limpieza con la que se conquistaron los títulos durante la era de Leo Messi o Pep Guardiola: "Por mucho que quieran ensuciar es una época tan dorada... no es ya lo que ganamos sino cómo se ganó. Pueden revisar todo. Fuimos muy muy superiores. No dependíamos de los árbitros. Que se dediquen a malmeter... Yo pasaría olímpicamente y a lo siguiente. Es verdad que está metida la Fiscalía, pero confío en el club. Todos los clubes menos el Madrid se habían puesto en contra del Barça, el Madrid era el único que no. Entiendo que al final lo hagan, supongo que tienen mucha presión encima".

La Supercopa, Kings League...

Sobre otros asuntos, Piqué volvió a ser preguntado por su acuerdo con la RFEF para llevar, vía Kosmos, la Supercopa de España a Arabia Saudí: "El problema es cómo se explican las cosas. A mí me pilla entre una guerra abierta Tebas-Rubiales. Sabemos cómo se las gastan sobre todo uno. Pero si lo miras fríamente la aportación de Cosmos a la Supercopa... ahora mismo aunque se ha traído a un país como Arabia Saudí, el cambio de formato creo que ha llevado a la competición a ser un referente y que se pare todo el resto. Creo de verdad que para la Federación es diferente de lo que se hacía antes".

También reaccionó a los continuos dardos que el presidente de LaLiga manda a la Kings League que Piqué creó: "Me sorprende que Tebas hable tanto. La Kings League es más entretenimiento que deporte. Son dos productos que tienen muy poco que ver. Tiene algunas normas de fútbol pero que poco tiene que ver con el fútbol tradicional".

