Laporta: "Tengo muchas ganas de enfrentarme a los sinvergüenzas que manchan nuestro escudo"

En el Fútbol Club Barcelona se niegan a aceptar la realidad del 'caso Negreira', un proceso por el cual la entidad culé ha sido denunciada por la Fiscalía después de haber pagado durante dos décadas al vicepresidente de los árbitros. Joan Laporta, el actual presidente y uno de los que mantuvo estos millonarios pagos a Enríquez Negreira, volvió a alimentar la teoría de la conspiración y de nuevo trató de desviar la atención hacia una hipotética campaña orquestada contra el Barça.

En un acto que tuvo lugar este lunes en el Auditori 1899 del Camp Nou, en el que el máximo mandatario se citó con los capitanes de los equipos profesionales y de las categorías inferiores del club, Joan Laporta sacó a relucir su discurso más beligerante. El presidente, lejos de admitir cualquier tipo de culpa o de ofrecer las explicaciones que tantas veces se le han pedido, se mostró más combativo que nunca contra aquellos que, según él, están organizando una campaña de desprestigio contra el Barcelona.

Casi entre lágrimas, el máximo mandatario lanzó un aviso: "No penséis que me emociono por debilidad, me emociono porque tengo muchas ganas de enfrentarme a todos los sinvergüenzas que están manchando nuestro escudo. Que nadie se piense que es por debilidad", afirmó al borde del llanto.

Este acto fue algo cerrado para los componentes del club, aunque fue retransmitido en directo por los canales oficiales del club. Por lo tanto, estas declaraciones de Joan Laporta estaban estudiadas y quería lanzar un mensaje que sabía que tendría repercusión más allá de un evento privado entre distintas fuerzas del Fútbol Club Barcelona.

Los valores

En un primer momento de su intervención, el presidente aludió a los valores de los que tanta gala hace el FC Barcelona: "El Barça es un club con valores. Utilizamos la palabra valores no para quedar bien, sino porque realmente los valores son una parte fundamental de nuestro modelo de excelencia deportiva. Y es por eso que el Barça es admirado y reconocido en todo el mundo", apuntó.

Fue a continuación cuando, tratando de cerrar filas, aludió a una hipotética campaña de desprestigio puesta en marcha por otras partes para ir contra el equipo blaugrana: "También pasa que algunos, motivados por la envidia, intentar erosionar nuestra reputación con campañas hechas desde la mala fe", sentenció.

En esa misma línea, el actual presidente del FC Barcelona, que bajo su anterior mandato multiplicó la cuantía de los pagos a Enríquez Negreira, siguió con su exposición: "El sentimiento barcelonista ni se compra ni se vende, pero tampoco se ensucia", alegó.

En su tono crítico con todos los dedos que señalan al Barça por su pago durante casi dos décadas al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, Laporta sentenció: "Hay unos ataques feroces para ensuciar nuestro escudo que no tienen nada que ver con la realidad. Podéis estar seguros de que en la junta directiva que tengo el honor de presidir, lo defenderemos con todas nuestras fuerzas", dijo ante los capitanes y capitanas de los diferentes equipos del club.

