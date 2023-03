El CSD se personará en el 'caso Negreira': "Un club no paga así por nada al vicepresidente del CTA"

Al FC Barcelona se le van acumulando los problemas. El Consejo Superior de Deportes (CSD) se une a la lista de instituciones y clubes que se personarán, junto a la Fiscalía, en el 'caso Negreira'. Su presidente, José Manuel Franco, anunció durante la mañana del lunes el paso adelante que da el organismo.

En una intervención en El Programa de Ana Rosa, Franco anunció que pedirá responsabilidades ante la Justicia sobre un escándalo que ha sacudido el fútbol español: "En el momento en el que la Fiscalía decide denunciar, nosotros decimos hoy, que nos personaremos", señaló.

"Nuestra intención es personarnos, pero en el momento oportuno. La Fiscalía ha denunciado ante el Juzgado de Instrucción y ahora el Juzgado tiene que admitirlo a trámite y en ese momento, cuando sea admitida a trámite esa denuncia, será cuando nosotros, de acuerdo con nuestros servicios jurídicos, nos personemos ya en esta causa", explicó detalladamente el máximo responsable del deporte en el ámbito gubernamental.

Franco siguió con su exposición: "Hemos intentado, no sé si lo hemos conseguido o no, ser responsables y coherentes. Primero, dejar que las instituciones funcionen y están funcionando. El tema surge en la Agencia Tributaria, pasa a la Fiscalía y la Fiscalía decide ahora denunciarlo. Ahora vamos a ver si el Juzgado lo admite a trámite o no. Vamos a seguir el proceso lógico".

"Al deporte español le viene mal este tema", dijo con preocupación el máximo responsable del CSD. A su vez, pidió a Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, una explicación: "Un club no paga así por nada al vicepresidente de los árbitros. Hay que investigarlo y yo pediría al Barcelona y estoy convencido de que la masa social del Barça lo está deseando, algún tipo de aclaración, que nos expliquen claramente qué es lo que ha pasado, que pudiera ser que no fuera tan grave como aparenta".

Albert Soler FC Barcelona

El nombre de Albert Soler

Franco también se refirió a Albert Soler, exdirectivo del Barça y dirigente en el CSD hasta principios del pasado mes de enero. Es uno de los nombres propios de la denuncia, señalado por supuestamente conocer los hechos y no ponerlos en conocimiento de la Justicia:

"No sé si lo sabía o no, yo lo desconocía y cuando surge el tema ya no estaba en el CSD y lo que sabía antes, al igual que el resto de implicado, tendrán que aclararlo ante el juez", dijo Franco. Además, recalcó que su salida del CSD no tuvo que ver con lo de Negreira y su pasado como directivo culé.

