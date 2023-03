Lawrence Stroll desvela cómo empezó la relación idílica entre Fernando Alonso y Aston Martin

Nadie podía imaginarse un inicio así, ni siquiera los dos grandes protagonistas de esta historia: Fernando Alonso y Aston Martin. El podio del piloto ovetense en el Gran Premio de Baréin, el primero que corría con el bólido y el mono verdes de la marca británica, alimentó las esperanzas de cara a la temporada 2023.

El podio 100, la victoria 33, el tercer Mundial... Los objetivos por los que lleva luchando durante años Alonso ahora se ven posibles. Pero todo tiene un origen y ahí es donde apareció Lawrence Stroll, dueño de Aston Martin. El multimillonario canadiense revela cómo convenció a Fernando para correr en su equipo.

El detonante, como es sabido, fue la decisión de Sebastian Vettel de retirarse al acabar la temporada 2022. El alemán dejó vacante su asiento y Aston Martin tardó poco en señalar a Fernando Alonso, que buscaba una vía de escape de Alpine. La respuesta del bicampeón del mundo fue inmediata.

En una entrevista en Sky F1, Stroll cuenta que fue clave la relación cercana que ya se había establecido entre él y Fernando Alonso: "Le conozco desde hace un tiempo, al igual que mi hijo Lance. Le conocimos cuando Fernando corría en Ferrari y Lance estaba en la Ferrari Driver's Academy, tenía 12 años en ese momento, por lo que se conocen desde hace mucho", recordó.

De esa manera pudo tomarse la potestad de ir de tú a tú a por él: "Fernando es uno de los mejores pilotos de todos los tiempos y compartía la misma fe que yo. Me acerqué a él y le dije: 'Estos son mis planes para el futuro'. Debido a que me conoce, contestó: 'Tú serás el próximo, quiero ser parte de esto', y eligió unirse a nosotros", señaló con orgullo.

Max Verstappen y Fernando Alonso en el podio de Bahréin Europa Press

La sintonía ha sido total entre escudería y piloto desde el momento en el que se pusieron a trabajar juntos. Stroll mira con ilusión a la presente temporada. "No me gusta establecer objetivos, haremos nuestro mejor trabajo. Creo que estamos demostrando lo que podemos hacer. Como todos los demás, vamos a mejorar a lo largo de la temporada, por lo que son solo los primeros días de este coche. Nuestras pruebas de túnel de viento y CFD mejorarán a medida que avancemos, y no quiero dar un objetivo mientras tengamos un gran año, pero ha sido un gran comienzo" admitió.

Se van cumpliendo los plazos que puso hace tiempo: "Dije hace unos años que este es un viaje de cinco temporadas para luchar por el Mundial. Hubo personas que no me creyeron cuando lo dije y puedo entenderlo porque estábamos tomando el control del equipo de Force India, que se convirtió luego en Racing Point y posteriormente en Aston Martin", rememoró.

En el proceso de seguir creciendo, además del pilotaje de Alonso y el aprendizaje de Lance, serán claves las novedades que presentará la nueva fábrica de la escudería de Silverstone: "Hemos realizado cambios significativos. Nuestro personal ha aumentado de 400 a 740 empleados, estamos construyendo nuevas instalaciones de Fórmula 1 de última generación, y no nos mudaremos hasta el 1 de mayo, por lo que el éxito de este año no se puede atribuir al nuevo edificio", apuntó. El futuro es prometedor.

