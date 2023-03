Simeone, 100 veces '1-0' y su factura a Xavi: "Muchos estrategas dicen ahora que también es bonito"

A Diego Pablo Simeone le pilló por sorpresa el registro que consiguió con el Atlético de Madrid este lunes. Un gol de Álvaro Morata en el último suspiro le dio la victoria por la mínima ante el Girona, la número 100 para el técnico argentino en el banquillo rojiblanco que acaba con un resultado favorable de 1-0 (o 0-1, como en este caso).

Siempre se ha dicho que Simeone es un abonado a este resultado, que cuando se ve con ventaja en el marcador echa para atrás a sus equipos para defender la diferencia. Esta temporada ha ganado seis partidos de Liga por 1-0, cifra que todavía está lejos de los años en los que más se repitió.

Por ejemplo, el récord de Simeone se da en la temporada 2017/2018: once veces ganó el Atleti en Liga por la mínima y sin encajar gol. De hecho, este el registro más alto de la historia de la competición. La 2015/2016 (10) y la 2018/2019 (8) son las otras campañas en la que el equipo del Cholo ganó más veces por 1-0.

[Xavi Hernández: "Si alguien representa el 'ADN Barça', ese soy yo"]

Entre todas las competiciones, Simeone ya suma 100 veces. Sea cobarde o no, más o menos bonito, es una estrategia que le ha funcionado, tal y como reflejan los ocho títulos con el Atleti que brillan en su vitrina -entre ellos dos Ligas-. Las críticas, aún así, le han perseguido a lo largo de su carrera.

Hubo una que se le quedó clavada. La que hizo Xavi Hernández en 2016, cuando seguía como futbolista en activo en Qatar. En una entrevista para el programa 'Universo Valdano', el de Tarrassa dijo esto sobre el juego del Atleti de Simeone: "No es el estilo que debe tener un equipo grande, como el Real Madrid y el Barcelona".

Diego Pablo Simeone, durante un partido del Atlético de Madrid EFE

Al Cholo se le quedaron grabadas aquellas palabras y, desde entonces, pasa factura a Xavi cada vez que tiene ocasión. La primera vez que se midieron en los banquillos, hace algo más de un año, dijo: "En 2016, Xavi dijo que el estilo del Atleti no era el estilo para los equipos grandes. Ahora podrá desplegar lo que busca, lo que quiere, lo que se imagina y lo que fue creciendo desde su cuna en Barcelona. Ha puesto la filosofía que ha tenido toda su vida ahora con las incorporaciones, ocho futbolistas para tres lugares. Tiene muchísimas herramientas para seguir manteniendo el estilo de toda la vida. Yo desde que llegué, el Barcelona siempre pelea por ser campeón de todo"

Desde Can Barça, también en rueda de prensa, Xavi recogió el guante y defendió de nuevo su discurso: "No sería el estilo del Barça. No creo que la afición entendiera que el Barça jugase así. No es nuestra idea. No entendería que nos cerrásemos once en el área. Es lícito y se puede ganar, el Atlético lo ha hecho, pero no es nuestro estilo".

El último 'dardo' de Simeone

Este lunes, aprovechando su registro, Simeone volvió a cargar la escopeta y disparó. Con una sonrisa en su rostro, se dirigió indirectamente a Xavi: "Hoy en día escucho muchos estrategas, a los que les gusta el juego bonito, diciendo que el 1-0 también es bonito".

"Claro que es bonito. Es bonito porque hay una concentración alta, una tensión tanto en la parte ofensiva como en la defensiva", añadió el técnico argentino ante los micrófonos de DAZN.

️ "Hoy en día escucho muchos estrategas a los que les gusta el juego bonito dicen que el 1-0 también es bonito"



Diego Simeone y su mensaje en DAZN, sobre su victoria número 100 #LaLigaEnDAZN pic.twitter.com/MrXXmKOJp5 — DAZN España (@DAZN_ES) March 13, 2023

Los nueve '1-0' de Xavi en Liga

El 'dardo' de Simeone va dirigido por el juego que el Barça ha presentado esta temporada. El líder de La Liga lo es con un estilo ramplón, que eso sí también le ha valido para ser el menos goleado del campeonato con apenas ocho tantos encajados. Pero eso no era lo que defendía Xavi, el supuesto ADN Barça.

Y es que el equipo azulgrana va camino de igualar y quizás superar el registro más alto del Atleti de victorias por 1-0, el récord histórico de La Liga. El Barça, con la de este fin de semana ante el Athletic, ya suma 9 victorias así. Por delante quedan 13 jornadas y, si se da el sorpasso, seguro que ahí estará Simeone para recordarle a Xavi aquello del estilo de 'los equipos grandes'. El Cholo no olvida.

Sigue los temas que te interesan