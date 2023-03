La contundencia de Piqué sobre el 'caso Dani Alves': "Yo sería incluso más duro de lo que es ya la Justicia"

La detención de Dani Alves sonó con fuerza en el entorno del FC Barcelona. El futbolista brasileño, de 39 años, fue encerrado en prisión el pasado 20 de enero acusado de violar a una mujer en una discoteca de Barcelonael pasado 30 de diciembre. Han pasado más de 50 días de aquello, a la espera de un veredicto en cuanto a los supuestos hechos.

Alves jugó en el Barça durante ocho años (2008-2016), coincidiendo con la era dorada del equipo azulgrana. En enero de 2022, además, volvió al club para jugar de nuevo en él hasta final de temporada y tener la despedida que no tuvo en su momento. Solo unos meses después, tras fichar por el Pumas mexicano, estalló el caso.

Piqué coincidió con Alves en ambas etapas. El exfutbolista catalán, retirado desde el pasado mes de diciembre, compartió muchos momentos con el brasileño y su detención le ha afectado. Así lo ha reconocido en una entrevista en RAC1, en la que no rehuyó hablar sobre el que fuera su compañero y la grave acusación que lo mantiene entre rejas.

[Piqué: "El Barça no compró árbitros; es más simple con dinero negro que ir a un vicepresidente"]

"Es un caso complicado, lo conozco y lo aprecio. Todo el caso, para sus compañeros, es muy jodido. Quiero que la justicia haga su trabajo. Hasta que no me digan que lo ha hecho, hay que esperar", indicó Piqué.

"Lo fácil es decir que es culpable, quiero esperar a lo que diga el juez, y lo que diga hay que acatarlo. Y ayudar a la víctima en el proceso. Es muy complicado. Cuando sale la noticia... Yo como excompañero, la sensación de que no le conoces... te quedas en estado de shock porque dices 'si lo hemos compartido todo'. Lo ves y no lo pensarías nunca", añadió.

"No te lo esperas, es una hostia con la mano abierta. Si ha pasado, hay que ser duro con él y con todo. Yo sería incluso más duro de lo que es ya la justicia. Estoy en contra de la gente del movimiento del sí es sí o es no. Nos tenemos que respetar hombres y mujeres, ojalá un mundo que no pasara esto. Sería inflexible y duro si pasa esto que parece que ha pasado", concluyó.

En prisión preventiva

La Audiencia de Barcelona acordó el 21 de febrero mantener en prisión preventiva comunicada y sin fianza a Dani Alves, al apreciar un "elevado riesgo de fuga" y por los "severos" y "diversos" indicios de criminalidad.

Dani Alves, en una imagen de archivo Europa Press

Los magistrados de la sección tercera de la Audiencia de Barcelona desestimaron de esta manera el recurso de apelación que el jugador brasileño presentó contra el auto de prisión de la jueza instructora que lo envió a la cárcel, tras lo que ingresó en el centro penitenciario Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona).

En su resolución, la sala dijo compartir tanto con la Fiscalía como con la acusación particular que representa a la joven, de 23 años, que persiste un "elevado riesgo de fuga" del jugador debido a su "capacidad económica abultada" lo que le permitiría, esgrimen los magistrados, "abandonar España en cualquier momento".

A este riesgo de fuga se suman, dijo el auto, otros dos factores: la elevada pena que podría serle impuesta y los "diversos" y "severos indicios de criminalidad" que hay contra el jugador brasileño en esta fase de instrucción del proceso judicial, que se halla ya en fase muy avanzada, según constató el auto.

Sigue los temas que te interesan