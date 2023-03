Enric Masip: "Hay cosas habituales que se han hecho durante años y las han hecho muchos clubes"

El 'Caso Negreira' sigue dando vueltas en el entorno del FC Barcelona. Y lo hace en una semana que puede ser clave para la lucha por La Liga, ya que son días de previa de Clásico. A pesar de que el Real Madrid tenga por delante el partido contra el Liverpool de este miércoles a las 21:00 horas en Champions, la atención la acapara ese duelo contra los azulgranas.

Con motivo de ese esperado Clásico en el que el Barça se puede ir a 12 puntos del Real Madrid, se ha organizado un acto en la Ciudad Condal con leyendas del conjunto azulgrana y del equipo merengue. Ha sido el tradicional torneo solidario de golf y pádel disputado en el Club de Golf de Barcelona llevado a cabo por la Fundación Enric Masip.

Precisamente, el exjugador del Barça de balonmano y ahora asesor del presidente Joan Laporta quien ha hablado ante los medios de comunicación dejando las declaraciones más importantes sobre la actualidad de la entidad azulgrana. Y es que una de las personas más cercanas al máximo mandatario del club ha hablado sobre el famoso 'Caso Negreira' asegurando que en el club tienen tranquilidad total ante posibles sanciones y persecuciones.

"Estamos muy tranquilos, el Barça no ha hecho nada malo, no hay nada irregular, no hemos comprado ningún árbitro ni nada. No tenemos miedo a que nos pase nada". Masip se muestra muy seguro de las operaciones del Barça a pesar de que hayan salido a la luz los pagos al exvicepresidente de los árbitros José María Enríquez Negreira.

Desde el Barça, la versión oficial que se sigue vendiendo es que todo se trata de una campaña para manchar su paulatina recuperación deportiva: "Dijo el presidente que todo lo que está pasando no es casualidad y yo estoy de acuerdo con él. El Barcelona va a defenderse y a defender su honorabilidad hasta las últimas consecuencias".

"Nadie tirará por el suelo los valores de esta entidad, no lo vamos a permitir. La lástima es que alguien quiera manchar lo que el equipo se ha ganado en el campo. No creo que nadie pueda decir que al Barcelona le han beneficiado para ganar un título".

Enric Masip, asesor de Joan Laporta, durante una rueda de prensa FC Barcelona

"Es inadmisible lo que se está viviendo. Ahora va bien pegarle al Barcelona, que no es casualidad. Va bien, destacado en La Liga y, como tiene un gran mérito, justamente aparece esto". Masip secunda las palabras ya dichas por Joan Laporta en varias ocasiones.

Las excusas de Masip

Sin embargo, la frase que más ruido ha generado de la aparición de Enric Masip es la que apunta a que el Barça, y otros clubes, realizaron movimientos extraños de manera frecuente sin que estos tuvieran mayor vigilancia. Es decir, desde la entidad culé siguen viendo bien pagar a un exárbitro y alto cargo del CTA estando este en activo.

"Hay cosas habituales, que se han hecho muchos años y las han hecho muchos clubes. Hay que mirarlo, no pasada nada, pero sin que nadie haya decidido nada haces una campaña... Hay un circo mediático manchar".

Por último, el asesor de Laporta mantuvo que se debe respetar la imagen del club, tanto en los medios como también en los campos rivales: "El Barça está limpio de cualquier irregularidad. La gente tiene sentimientos que no son normales contra gente que se dedica a hacer deporte. Hay gente con un interés muy especial por ensuciar cada día".

