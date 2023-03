Alpine aumenta su desconfianza y su guerra con Esteban Ocon: "Es un muy buen segundo piloto"

No son días fáciles en Alpine. La escudería francesa ha empezado con un mal resultado la temporada en Bahréin. Solo los dos puntos conseguidos por Pierre Gasly, quien salió último en parrilla y terminó noveno. Sin embargo, por debajo de los resultados han estado las sensaciones, sobre todo en el caso de Esteban Ocon.

El piloto francés, que ya cuenta con varios años de experiencia dentro de la estructura de Alpine, tuvo que abandonar en su primera carrera del año después de haber sufrido hasta tres penalizaciones. Sin duda, un día para olvidar. Este pobre rendimiento ha hecho que las críticas señales el joven piloto de casa.

Sin Fernando Alonso en el garaje para detener con el pecho todos los trenes, las expectativas este curso están todas puestas en un Ocon que se juega mucho. Gasly es el nuevo en el garaje y por eso tendrá que ser el que saque las castañas del fuego cuando todo apriete. Lo malo es que ahora han vuelto a salir a la luz unas duras palabras que en su día dijo Laurent Rossi, CEO de Alpine, en el pódcast de la Fórmula 1 Beyond The Gird.

El dirigente francés mandó un aviso a su piloto: "No está garantizado que Ocon tenga madera de campeón mundial, pero es, como mínimo, un excelente segundo piloto". Un mensaje que sin duda no gustó a Ocon, quien se consideraba líder de la escudería teniendo a su lado a un bicampeón del mundo como Alonso. Y ahora lo hace aún más teniendo a un 'inexperto' Gasly como compañero.

Esteban Ocon y Pierre Gasly durante la presentación de la parrilla de Fórmula 1

El malestar de Ocon tras aquel mensaje ha ido en aumento y por eso, ahora ha tenido Laurent Rossi, preguntado de nuevo por aquel episodio, ha intentado calmar las aguas. aunque no le ha salido del todo bien: "He tratado de hacer que Esteban se sienta cómodo en el equipo. Porque lo destacable de este chico es que nunca ha tenido un camino fácil. Casi todos los años le decían: 'Eso es todo, aquí se acabó, este es el final del camino con nosotros... y necesitarás encontrar otra cosa el próximo año'.

La guerra Rossi - Ocon

"Lo cual es súper difícil, especialmente en una especialidad como esta, donde necesitas un poco de exposición. Necesitas sentirte cómodo con el hecho de que vas a conducir por un tiempo y puedes hacer de este trabajo tu trabajo de verdad, no sólo un pasatiempo, y nunca ha sido fácil para él. E independientemente de eso, también sabía que este chico ha tenido éxito en todas las categorías, ha estado compitiendo contra Verstappen y Leclerc. Es decir, ha vencido en el pasado a todos los que actualmente son los mejores pilotos".

Tras un mensaje de refuerzo, Rossi intentó matizar aquello que se interpretó como un menosprecio, pero solo ha conseguido avivar la guerra y el malestar de Ocon:"Siempre he dicho que Esteban es, como mínimo, un muy buen segundo piloto. Todos interpretaron esa afirmación de diferentes maneras, pero cuando digo eso, es como, no hay un número 1 y un número 2 en Ferrari, pero estoy bastante seguro de que mucha gente piensa que hay un 2. No hay un número 1 y un número 2 en Mercedes, y es difícil discernir quién ocupa actualmente ese estatus allí. Y creo que Esteban sería uno de esos dos, cualquiera que sea el corredor que elijas en ambos equipos. Eso es lo que quise decir con aquella frase".

