Xavi Hernández: "Si alguien representa el 'ADN Barça', ese soy yo"

Xavi Hernández quiere continuar más tiempo formando parte del Fútbol Club Barcelona. Sin embargo, el técnico ha reconocido que su renovación dependerá de los resultados. Por el momento, el equipo azulgrana ha ganado la Supercopa de España, es líder de La Liga y sigue vivo en la Copa del Rey. Lo negativo es que quedó fuera tanto de la Champions como de la Europa League.

Durante el acto de inauguración de la Casa del Deporte de Terrassa, Xavi Hernández se ha referido a su continuidad y a algo que le achacan en las últimas semanas: su distanciamiento con el que muchos reconocen como el estilo de juego de los culés. Pero ha hablado alto y claro al afirmar que "si alguien representa el 'ADN Barça'" ese es él.

En primer lugar, ha comentado las palabras de Joan Laporta sobre su renovación "aunque no se gane La Liga". "Sus palabras me han pillado de camino. Para mí es un amigo, pero primero son los resultados y luego, la renovación. Esto no va de dinero ni de años, sino de que el club vaya bien", ha señalado el exfutbolista.

Xavi Hernández, en rueda de prensa EFE

Xavi, que ha reconocido que es "un enfermo del fútbol", ha apuntado que "los peores días" de su vida los ha vivido como entrenador del Barcelona. Sin embargo, ha puesto de relieve su pasión blaugrana: "Estaría toda la vida en el Barça. Es mi casa, pero dependo de los resultados. Soy constantemente juzgado y criticado. Es duro, tengo una familia y niños pequeños. Hay muchos momentos en los que no compensa. A veces no te enteras de las críticas y te llama algún amigo diciéndote que te están matando".

ADN Barça

Además, ha ensalzado su figura dentro del club catalán: "Si alguien representa el 'ADN Barça', ese soy yo". Y todo después de las críticas por dar la espalda al 'estilo Barça': "Yo quiero la pelota. Pero hay un contrario. Hay veces que tienes un plan de partido, pero debes adaptarte. ¿Cómo le quitas el balón a Kroos y Modric? ¿Cómo voy a ir contra un estilo que yo represento? Nunca traicionaría el estilo que me ha dado de comer. Si soy alguien en el mundo del deporte es gracias a él". [Así se definen Ligas: los errores arbitrales a favor del Barça y en contra del Real Madrid en la jornada 24] Por último, ha hablado sobre el dulce momento que atraviesa su equipo en el campeonato doméstico: "Hubiera firmado estar a 9 puntos del Real Madrid en marzo, aunque llega la hora de la verdad". Pero no ha ocultado que la situación económica no es la mejor: "Tenemos que ser más competitivos en Europa, ese es el examen que nos ha dicho que no estamos del todo bien".

Sigue los temas que te interesan