Rubi, exayudante del Tata Martino en el Barcelona, sobre el 'caso Negreira': "No conocía los informes"

Joan Francesc Ferrer 'Rubi' fue protagonista este domingo por la victoria de su Almería contra el Barcelona. El técnico catalán y su equipo dieron la campanada contra el líder de La Liga, el cual pasa por un momento de extrema delicadez por la eliminación en la Europa League y la explosión del escándalo de los pagos a José María Enríquez Negreira.

A Rubi todo lo que está sucediendo en el entorno culé le pilla, de alguna manera, cerca. En junio de 2013 fichó como ayudante por el FC Barcelona. Su incorporación fue una petición expresa de Tito Vilanova, quien un mes más tarde se vería obligado a dejar su cargo como entrenador tras recaer de su enfermedad.

Rubi se quedó en el Barça, formando parte del cuerpo técnico del Tata Martino -fichado tras la renuncia de Tito- durante el resto de la temporada. Es un año que coincide con el paso de la presidencia del club de Sandro Rosell a Josep María Bartomeu. En aquella época ya existían los polémicos informes que Negreira, número dos del Comité de Árbitros, elaboraba para la entidad azulgrana a cambio de millonarios pagos.

Tras la victoria contra el Barça, Rubi fue preguntado por el escándalo del Barça. Señala que él nunca supo nada al respecto: "Yo no conocía esos informes", dijo en la Cadena SER desde su posición como exayudante en el cuerpo técnico azulgrana. Se une a la versión de otros miembros del cuerpo técnico del Tata Martino y de Ernesto Valverde, técnico del Barça entre 2017 y 2020.

Sin embargo, Rubi quiso echar un cable al Barça: "Unos ponen a un delegado que es amigo de... Otros ponen... No hagamos demagogia. En mi opinión, de una manera u otra, todos los equipos se intentan acercar al colectivo arbitral como sea. El que diga que no, no me lo creo, porque siempre hay una figura en cada club", dijo. A lo que añadió: "Pero ahí los jueces decidirán".

Rubi, segundo por la izquierda, como parte del cuerpo técnico del Barça en 2013

Rubi también quiso poner en valor que hubo ocasiones en los que los árbitros actuaron en contra del Barça aquel año. El más recordado fue en la última jornada de La Liga, en la que el equipo azulgrana y el Atlético de Madrid se jugaba el título en el Camp Nou: "Perdimos el título por un gol legal anulado a Messi".

"Los árbitros lo hacen lo mejor que pueden al cien por cien y eso de que se gana o se pierde por los árbitros no existe", concluyó sobre su valoración.

Victoria contra el Barça

El entrenador del Almería, en rueda de prensa, se mostró feliz tras la victoria de su equipo frente al FC Barcelona (1-0) en el Power Horse Stadium, con gol de Bilal Touré, y apuntó que "es un día histórico" que van "a recordar mucho tiempo".

Rubi explicó: "Contra el Barça siempre pongo a dos delanteros para apretar a los centrales, sabemos que ellos tienen el balón la mayoría del rato, pero también que íbamos a tener alguna jugada de dos contra dos y había que tratar de aprovecharla", analizó.

