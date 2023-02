Mestre, exvicepresidente del Barça: "Yo recibía los informes de Negreira; pedí que no me pasaran más"

Jordi Mestre, quien fuera vicepresidente deportivo del FC Barcelona bajo el mandato de Josep Maria Bartomeu, ha sido el último 'testigo' del 'caso Negreira' en hablar. Justifica la realización de los informes arbitrales, pero admite que los pagos que recibía José María Enríquez Negreira, exnúmero dos del CTA, eran muy altos.

Mestre ocupó la vicepresidencia desde 2014, cuando Bartomeu asumió la presidencia del Barça. Dejó el cargo cinco años más tarde, en julio de 2019, tras dimitir por diversas diferencias en la manera de abordar la política deportiva del club.

En declaraciones para la radio catalana RAC1, Mestre reconoce la existencia de estos informes que también llegaban a sus manos. Quien le hacía entrega de ellos era Josep Contreras, líder de la Comisión Deportiva del Barça, que guardaba una relación cercana con Enríquez Negreira y fue detenido por corrupción.

"Sí que había informes. Al principio, me los pasaban, pero después de recibir 3 o 4 dije que esto no me correspondía. Incluso dije que no me los pasaran porque era un tema puramente técnico. Los informes me los pasaba Josep Contreras, que estaba dentro de la Comisión Deportiva. No le di mucha importancia, por lo que no hice ningún seguimiento", explicó Mestre.

"Estoy sorprendido y molesto porque que se asocie esto a que hayamos recibido trato de favor de los árbitros es una entelequia. Perdimos una Liga en el Camp Nou contra el Atlético por un gol anulado que era gol y nos anularon un gol en el campo del Betis cuando el balón había entrado un metro", dijo Mestre en Tu Diràs de RAC1.

Los informes, reconoce, tenían un precio fuera de mercado: "Esto es un coste muy importante. Que una persona cobre 500.000 euros por año es una barbaridad porque un ejecutivo que cobra esta cantidad, debe ser un muy buen ejecutivo y debe hartarse a trabajar".

Aún así, justifica la realización de informes de este tipo: "Desde un punto de vista teórico, no hay ningún problema en realizar informes. Que sea un árbitro en activo entiendo que pueda ser una sospecha. Pero si miramos las actuaciones arbitrales, los árbitros pueden habernos ayudado en algún caso, pero también nos han perjudicado".

