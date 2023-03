De Dani Alves a Achraf Hakimi: las denuncias de abusos sexuales y violaciones de futbolistas

El fútbol se ha convertido en los últimos años en un espacio en el que suelen convivir los escándalos sexuales con cierta normalidad. Deportistas de éxito, jóvenes, con dinero y acostumbrados a que nada se les resista y que cuando se encuentran con un 'no' por respuesta pierden los papeles de manera inexplicable hasta terminar cometiendo delitos imperdonables. Aunque en muchos casos también se ven salpicados por polémicas que nunca llegaron a cometer o que nunca llegaron a demostrarse.

En las últimas temporadas no han dejado de surgir caso de supuestos abusos, agresiones sexuales y violaciones que en algunos casos terminan confirmándose como ciertos. Y que en otros, nunca llegan a demostrarse porque los casos se silencian a través de acuerdos económicos secretos entre las partes implicadas.

El fútbol ha quedado sacudido de manera importante en los últimos meses, concretamente desde el 30 de diciembre del año 2022, por las acusaciones de agresión sexual que pesan sobre el jugador con más títulos de la historia, Dani Alves. El brasileño fue acusado por una joven de 23 años de haber abusado de ella en los baños del reservado de la discoteca Sutton de Barcelona.

[La teoría del 'flujo vaginal' de la defensa de Dani Alves choca contra la ciencia: la batalla por su libertad]

El caso de Alves, todavía pendiente de juicio, no es el último que se ha abierto en el deporte rey, ya que Achraf Hakimi ha sido el último en formar parte de esta polémica lista. Mientras el futbolista del PSG acudía a la gala de los Premios The Best de la FIFA, salían diversas informaciones que le señalaban como el culpable de una violación.

El 'callejón' de Achraf

Achraf Hakimi se encuentra en serios problemas. Hace algo más de un día, se destapaban en Francia informaciones que se le señalaban como el culpable de una supuesta violación. No lo hacía un medio cualquiera, sino que lo hacía Le Parisien, el portal informativo más vinculado con la directiva del PSG.

Este diario no señalaba a un jugador cualquiera de la plantilla parisina, sino que lo hacía con el mejor amigo de su estrella Kylian Mbappé. Las informaciones reveladas apuntan a que Achraf habría conocido a una joven a través de la red social Instagram con la cual quedó el pasado sábado aprovechando que no podía jugar con su equipo al estar de baja por una lesión. El contacto entre ambos arrancó a mediados del mes de enero.

El lateral derecho de la selección de Marruecos se encontraba solo en su residencia aprovechando un viaje de su pareja, la actriz Hiba Abouk, y sus dos hijos. La joven, que había llegado hasta el domicilio del futbolista en un coche pagado por el jugador, se marchó poco después tras haberse resistido supuestamente al intento de violación perpetrado por Achraf. Al parecer, Hakimi besó a la joven en varias zonas de su cuerpo e intentó levantarla la ropa.

Achraf Hakimi, en un partido del PSG de la Champions League 2022/2023 AFP7 / Europa Press

Para marcharse del lugar, la joven llamó a un amigo que fue a recogerla mientras esta no podía parar de llorar. Al día siguiente, ambos acudieron a una comisaría para relatar los hechos, aunque la chica no quiso poner una denuncia que terminó siendo interpuesta por la Fiscalía ante la "gravedad" de los hechos y la "notoriedad" del supuesto agresor. La intención de la chica era simplemente poner en conocimiento de las autoridades que había sufrido un intento de violación.

Poco después, Achraf Hakimi apareció en la gala de los Premios The Best de la FIFA en los que fue incluido en el Mejor Once del Mundo como integrante de una defensa de tres por la derecha. Su comparecencia, siempre cerca de su amigo Kylian Mbappé, fue de lo más normal y pareciendo abstraerse del terremoto que se le venía encima.

[Dinorah, la expareja y agente de Dani Alves: "Hay violadores condenados en la calle y él no lo es"]

Ahora, las últimas informaciones que han trascendido en Francia aseguran que el futbolista del PSG se mantiene tranquilo y confiado en su inocencia. Achraf no teme la investigación de la Fiscalía y confía en que esta pueda aclarar lo sucedido a su favor. Sigue pensando que las informaciones que se han publicado son totalmente falsas y que pronto se podrá limpiar su nombre. Unos hechos que también esperaban otros como por ejemplo Dani Alves, quien ya lleva más de un mes en prisión provisional y que podría recibir en breve una condena de entre 8 y 10 años de cárcel.

Alves, Mendy y una larga lista

El mundo del fútbol se ha visto salpicado por numerosos escándalos de violaciones, agresiones y abusos sexuales en los últimos años. También de casos relacionados con el tráfico de documentos gráficos de contenido íntimo o incluso de acoso dentro de clubes e instituciones. Nombres y más nombres que no paran de unirse a este largo etcétera en el que Achraf Hakimi ha sido el último gran señalado.

Algunos de los casos más recientes son el citado de Dani Alves, mientras que otros han alcanzado un carácter muy mediático como ha sucedido con el jugador del Manchester City Benjamin Mendy, quien recientemente fue absuelto de seis cargos de violación y de uno más de agresión sexual por el Tribunal de la Corona de Chester. El futbolista de 28 años se enfrentaba a una pena de cadena perpetua que consiguió eludir, aunque todavía tendrá que hacer frente a un cargo por violación y a otro por intento del mismo delito.

Benjamin Mendy, en el Tribunal de la Corona de Chester EFE

Las investigaciones relacionadas con el futbolista del Manchester City adquirieron una popularidad similar a las relacionadas con la figura de otro jugador de la ciudad mancuniana, pero en este caso en el equipo rival. Se trata de Mason Greenwood, detenido en dos ocasiones y acusado de violación y de agresión por Harriet Robson, su expareja.

Inglaterra parece ser un lugar en el que se refugian muchos futbolistas que han quedado señalados por delitos sexuales. Otro de los más recientes fue el de un jugador del Arsenal acusado de haber violado a una mujer mayor de edad tras una fiesta en Ibiza. Aunque nunca se llegó a confirmar de manera pública, todas las miradas señalaron a Thomas Partey, centrocampista africano del equipo de Mikel Arteta.

Sin embargo, no solo en Inglaterra se producen este tipo de escándalos evidentemente. Una de las estrellas que más señaladas quedó por este tipo de acusaciones fue Neymar, quien ha tenido que hacer frente hasta en dos ocasiones a polémicas relacionadas con abusos e intentos de violación. La primera fue en el año 2016, cuando el brasileño, que aún militaba en el Barça, intentó obligar a una empleada de Nike a tener sexo con él, lo que llevó a la marca a romper su patrocinio con la estrella.

[El silencio de Dani Alves en su celda: la reacción del futbolista al saber que no saldrá de la cárcel]

Años más tarde, en 2019, y ya como futbolista del PSG, fue acusado de violación por la modelo Najila Trindade. La joven afirmó haber sido agredida sexualmente en un hotel de París, aunque el caso, que se llevó por la justicia brasileña, terminó siendo archivado.

No solo los jugadores en activo se ven salpicados por escándalos de este tipo, sino que la larga lista incluye a leyendas retiradas o a personajes relacionados con estamentos como clubes o federaciones. Son los casos, por ejemplo, de Marc Overmars, acusado de haber acosado sexualmente a varias empleadas del Ajax, o el del expresidente de la FFF, Noël Le Graët, señalado también por varias mujeres y protagonista de escándalos que le han terminado costando el puesto.

España no ha sido ajena a este tipo de situaciones y también ha tenido sus propios casos. Uno de los más comentados fue el de Santi Mina. El exdelantero del Celta fue condenado a cuatro años de prisión por un delito de abuso sexual cometido en 2017. Absuelto de agresión sexual, al delantero se le impuso una orden de alejamiento de la víctima de 500 metros durante 12 años y el pago de 50.000 euros en concepto de indemnización.

Santi Mina, en un partido del Celta de Vigo de la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

De momento, ha recurrido esta sentencia mientras permanece en Arabia Saudí donde sigue compitiendo en el Al-Shabab de Ryad. Allí tiene un salario anual de 2,5 millones de euros y ha encontrado un camino diferente para revitalizar su carrera deportiva mientras sigue a la espera de ver qué sucede con su caso.

La polémica que rodea a Santi Mina se une a otras como la de los jugadores de la Arandina, quienes pasaron a ser conocidos en redes sociales como 'la manada' del fútbol español por la cercanía de su caso con la violación en grupo que una joven sufrió durante las fiestas de San Fermín en Pamplona en julio del año 2016. En este caso, tres jugadores del equipo burgalés fueron condenados por obligar a mantener relaciones sexuales con todos ellos a una menor de edad en el salón de su casa.

El caso de la Arandina no es aislado en las categorías modestas del fútbol español, ya que jugadores de equipos como el Villanovense o el Ceuta también fueron señalados por participar en delitos de este tipo. Una larga lista que deja nombres como los de Braulio Nobrega, exfutbolista entre otros del Real Zaragoza, el de Rubén Rochina, acusado de supuestos abusos sexuales por un Juzgado de Primera Instancia de Llíria durante su etapa en el Levante, el de Robinho, de quien recientemente se ha sabido que la Fiscalía brasileña le obliga a cumplir los nueve años de prisión que tenía impuestos en su país por participar en una violación grupal en Italia, o los de Ched Evans y Adam Johnson, quienes pasaron por prisión dos y tres años respectivamente tras ser acusados de violación.

[De Zverev a Mendy: los deportistas absueltos por agresiones sexuales o violencia machista en 2023]

La lista de jugadores acusados de violación en algún momento de su carrera es interminable y también incluye a nombres como el delantero brasileño Brandão o el exjugador de Inter y Milan Alessandro Faiolhe Amantino 'Mancini', condenado en 2011 por un Tribunal de Milán a dos años y ocho meses de prisión por haber violado a una joven que conoció durante una fiesta de su compatriota Ronaldinho.

Uno de los casos más llamativos de la lista es el de Alexi Stival 'Cuca'. El exjugador de Gremio, entre otros equipos de Brasil, se vio envuelto en un escándalo por mantener relaciones sexuales con una menor de 13 años junto con otros tres de sus compañeros de equipo. Tras pasar 30 días detenidos, fueron puestos en libertad condicional. Dos años más tarde, 'Cuca', que siempre negó su participación, fue condenado a 15 meses de prisión que nunca llegó a cumplir.

Sigue los temas que te interesan