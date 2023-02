Dinorah, la expareja y agente de Dani Alves: "Hay violadores condenados en la calle y él no lo es"

Dani Alves se encuentra afrontando los momentos más complicados de su carrera deportiva y de su carrera. El jugador brasileño fue acusado por una joven de solo 23 años de haberla agredido sexualmente en los baños del reservado de la discoteca Sutton de Barcelona. Una situación que ha terminado con el futbolista con más títulos de la historia cumpliendo ya más de un mes de prisión provisional.

Ahora, quien ha salido a defender el exjugador de equipos como Barça, Sevilla, Juventus o PSG ha sido su expareja Dinorah Santa Ana. La antigua compañera sentimental de Dani Alves, quien ha visto como su relación con la modelo española Joana Sanz también se rompía por esta infidelidad que podría haber terminado en agresión sexual, ha querido dejar claras dos cosas.

La primera es que cree al 100% en la inocencia de quien fuera su pareja y a quien sigue llevando sus negocios. A pesar de que ambos dieron por terminada su relación sentimental, continúan teniendo un vínculo profesional. Y la segunda es que el trato que está recibiendo el brasileño está siendo denigrante. Alves ya ha visto como se le rechazaba la libertad provisional en varias ocasiones.

Ahora, Dinorah ha hablado con El Programa de Ana Rosa donde ha querido defender de manera activa al propio Alves: "Hay violadores condenados que están en la calle. Dani no es violador, ¿cómo está en prisión? Eso es lo que no me entra en la cabeza". La expareja mantiene por todos los medios que el jugador no puede haber cometido los actos de los cuales se le acusa.

Dani Alves, en un partido de fútbol. REUTERS

Además, critica duramente a la Justicia española, ya que considera que no está tratando nada bien al que fuera también jugador del Pumas de México hasta que su contrato fue rescindido tras saltar a la luz el escándalo: "¿Qué justicia estamos teniendo? No hay nada que lo incrimine... entonces, ¿qué hace en la cárcel?, ¿cómo se destroza la vida de una persona de esta manera, de sus hijos y de su familia?".

Confianza en su inocencia

Dinorah asegura que es fundamental poder conocer a Alves como persona para poder hacer una valoración del caso. Y ella considera que lo que sucedió aquella noche en la discoteca Sutton de Barcelona no pudo ser la violación de quien fue compañero sentimental: "Toda la vida ha tenido una imagen impecable porque él es una persona impecable".

"Lo que sé es que Dani es inocente y no entiendo por qué está en la cárcel. Confío al 100% en su inocencia". La versión ofrecida por su representante y gestora es la que también ha transmitido la familia del jugador, especialmente por boca de algunos de sus hermanos que han hablado con los medios de comunicación en diferentes momentos.

Sobre un punto que señala de manera importante al futbolista brasileño como son los cambios en sus versiones, Dinorah asegura que el motivo era no hacer daño a la que hasta ahora era su pareja. Joana se encontraba superando un duro trance personal: "No ha habido ningún fallo. Él ha venido a declarar a España porque no ha hecho nada. Es normal que hubiera mentido porque se estaba muriendo su suegra, es por eso por lo que no ha dicho enteramente la verdad desde el principio".

De hecho, para terminar de dar forma a su argumento, Dinorah ha confirmado que ha podido estar muy cerca de la modelo canaria en las últimas fechas para transmitirle todo su apoyo: "Estuve con ella. Estaba muy mal, acababa de perder a su madre y pasó todo esto. Es normal, estaba triste, fatal, pobrecita...".

