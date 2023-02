La primera declaración de la víctima del 'caso Alves' sale a luz: "No sabía a dónde me estaba llevando"

Cada vez siguen saliendo más datos sobre el 'caso Dani Alves'. Esta vez han sido las primeras palabras de la víctima cuando fue a realizar su declaración frente a la jueza. Una nueva intervención que arroja más luz sobre la supuesta agresión que realizó el pasado 30 de diciembre en una conocida discoteca de Barcelona.

A través del programa 'Y ahora Sonsoles' se ha podido conocer la primera versión que dio la joven sobre lo ocurrido en el local de ocio nocturno Sutton. "Yo recuerdo dirigirme donde estaba él. Pero yo no sabía, ni me llegué a imaginar dónde me estaba llevando", explicaba la joven a las pertinentes autoridades.

Un relato que vuelve a señalar a Dani Alves como el supuesto y principal culpable de la agresión sexual. Entre otras razones, la escasez de solidez del testimonio del futbolista deja en entredicho su posición, a lo que se une que ha cambiado varias veces su versión desde que saliese a la luz el caso.

Además, también dejaron entrever la estrategia del exjugador de Barcelona o Sevilla para su defensa. "La estrategia va a ser agresiva contra las acusaciones de la víctima", explicó Carlos Quiles en el programa de Antena 3 sobre la postura de Cristóbal Martell para tratar de que Alves sea acusado.

Todo se conocía poco después de que la Audiencia de Barcelona acordase mantener en prisión preventiva y sin fianza al exjugador del Barça tras los hechos sucedidos. Por lo tanto, Dani Alves seguirá en Brians 2 hasta que salga la resolución del caso.

El abogado del futbolista, Cristóbal Martell, argumentó en el recurso que no existía el riesgo de fuga en el que se basó la magistrada para enviarlo a la cárcel. Una propuesta tras tener en cuenta que el jugador acudió de manera voluntaria a declarar a los Mossos tras la acusación de la víctima sobre lo ocurrido en la discoteca Sutton el pasado 30 de diciembre.

"Daniel Alves Da Silva sigue siendo tan inocente como lo era antes del dictado de la resolución. Su voluntad de abandonar España y eludir el proceso era y es inexistente. La resolución es asimétrica. Utiliza como indicios las afirmaciones de cargo que ofrece el atestado policial y, en cambio, los elementos de descargo que ofrece la defensa los difiere para el Juicio Oral", explicaba el comunicado. Una defensa que no ha tenido éxito para evitar la prisión preventiva y la ausencia de fianza para que pueda salir de la cárcel.

