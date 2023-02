El silencio de Dani Alves en su celda: la reacción del futbolista al saber que no saldrá de la cárcel

Dani Alves seguirá de forma provisional en prisión después de que la Audiencia de Barcelona desestimara la propuesta del futbolista para abandonar la cárcel. El brasileño no podrá salir, por lo tanto, del recinto de Brians 2, el lugar en el que se encuentra recluido desde el pasado 23 de enero después de su traslado.

El futbolista está acusado de violar en los baños de una discoteca de Barcelona a una joven el pasado 30 de diciembre, y lleva ya más de un mes privado de su libertad ante el riesgo elevado, a juicio de la magistrada, de que se diera a la fuga dadas sus posibilidades económicas. Sin embargo, su defensa preparó un recurso para tratar de evitar esta prisión provisional, pero la Audiencia de Barcelona lo rechazó el pasado 21 de febrero.

Ahora, el programa de televisión Cuatro al día ha llegado a desvelar cuál fue la reacción de Dani Alves cuando se enteró de que su petición de abandonar la cárcel fue desestimada. El brasileño, tal y como apuntaron desde este espacio, permaneció toda la mañana en silencio y sin salir de su celda, lamentándose de esta decisión tomada por la Audiencia de Barcelona.

[La Audiencia de Barcelona mantiene al futbolista Dani Alves en prisión preventiva sin fianza]

El que fuera futbolista entre otros del FC Barcelona o del Sevilla confiaba en que el recurso de su defensa fructificara y que, por lo tanto, pudiera abandonar la cárcel mientras que las investigaciones del caso siguen, pero se llevó un duro revés complicado de asimilar al conocer que tendrá que permanecer entre rejas.

Las alternativas

Los servicios jurídicos del brasileño estudiaron y presentaron un recurso en el que plantearon diferentes alternativas a la prisión provisional, pero no fueron tenidas en cuenta por la Audiencia de Barcelona. En ellas, se encontraba el depósito de una fianza, la retirada del pasaporte, presentarse en los juzgados o incluso llevar una pulsera telemática, pero nada de esto fue aceptado por los magistrados al considerar que el riesgo de fuga seguía siendo elevado.

Por otra parte, en las últimas horas también se ha conocido la primera declaración de la presunta víctima de este caso. La joven alegó no saber hacia dónde se dirigía cuando aquella noche fue invitada por Dani Alves a unas consumiciones en una conocida discoteca de Barcelona.

[La Fiscalía insiste en el riesgo de fuga de Dani Alves y pide que continúe en prisión preventiva]

"Yo recuerdo dirigirme donde estaba él. Pero yo no sabía, ni me llegué a imaginar dónde me estaba llevando", confesó la presunta víctima de violación aquella noche del 30 de diciembre. Mientras tanto, las versiones que ha ofrecido el futbolista brasileño a lo largo de las últimas semanas han sido cambiantes y llenas de contradicciones, aunque su defensa ni mucho menos va a tirar la toalla y ya está trabajando duro en una nueva estrategia para tratar de sacar al jugador de la cárcel.

Sigue los temas que te interesan