De Zverev a Mendy: los deportistas absueltos por agresiones sexuales o violencia machista en 2023

El caso de Dani Alves ha puesto patas arriba el mundo del deporte. Los graves hechos que se le atribuyen al futbolista brasileño, acusado de violar a una joven en los baños de una discoteca de Barcelona el pasado 30 de diciembre, han dado con sus huesos en la cárcel de manera provisional siguiendo las órdenes de la jueza instructora.

Desde entonces, son varias las versiones que han ido saliendo acerca de lo que realmente sucedió aquella noche, y las investigaciones siguen su curso apoyándose especialmente en lo que reflejan las cámaras de seguridad de la discoteca. La exposición pública de Dani Alves volvió a poner de manifiesto la discusión acerca del poder que en ocasiones pueden utilizar deportistas de su influencia para llevar a cabo fechorías de este tipo, pero no todos aquellos sobre los que ha pesado alguna acusación han salido mal parados.

Algunos han conseguido demostrar su inocencia en los casos en los que aparecían como señalados y han resultado absueltos para su alivio. De hecho, en lo poco que va de este 2023, con el mes de febrero recién estrenado, ya son tres los deportistas que han salido bien parados y que han tirado por tierra las acusaciones que pesaban sobre ellos.

Los futbolistas Benjamin Mendy y Rubén Semedo, que habían sido juzgados por presuntas violaciones y en el caso del primero también por agresión sexual, y el tenista Alexander Zverev, acusado de una agresión a su expareja, han sido absueltos de sus respectivos cargos en los últimos días. Ellos ponen la otra parte, porque son el ejemplo de que la presunción de inocencia es importante y de que no todas las acusaciones terminan siendo ciertas.

El caso Mendy

La situación más delicada de los últimos tiempos la ha vivido Benjamin Mendy. El futbolista del Manchester City llegó a ser acusado hasta de siete cargos de violación, otro de intento de violación y uno más de agresión sexual, pero meses después de todo el proceso judicial ha quedado libre casi todos ellos.

A mediados del pasado mes de enero el francés fue declarado inocente de las acusaciones de violar a cuatro mujeres y de agredir sexualmente a otra más en su casa de Cheshire, en Inglaterra, durante los últimos años. La pena a la que se enfrentaba el futbolista era dura, tanto como la cadena perpetua, pero el Tribunal de la Corona de Chester consideró que no existían argumentos fundados para declarar culpable de estos cargos al defensa y emitió un veredicto favorable a él.

Benjamin Mendy, en el Tribunal de la Corona de Chester EFE

Eso sí, el lateral izquierdo de 28 años tendrá que afrontar todavía un segundo juicio más porque el jurado no pudo llegar a emitir un veredicto por otro de los cargos que pesaban sobre él, el de violar a una mujer e intentar violar a otra. De esta forma, volverá a sentarse en los juzgados con la esperanza de que el resultado de este nuevo juicio sea similar al anterior.

Mendy fue arrestado el 11 de noviembre de 2020 después de haber sido denunciado por seis mujeres. Sin embargo, pese a que consiguió salir airoso de gran parte de las acusaciones que pesaban sobre él, el francés consideró que su nombre ya ha quedado manchado para siempre porque este juicio le perseguirá "de por vida", y consideró que su carrera en el fútbol "está acabada". No obstante, asumió que en ocasiones habló a las mujeres de forma "irrespetuosa", y que su tiempo en la cárcel le hizo reflexionar sobre todo ello.

Rubén Semedo, inocente

Menos sonado fue el caso de Rubén Semedo, el exfutbolista entre otros equipos del Villarreal, que llegó a ser detenido acusado de violación en grupo. Sus problemas llegaron mientras militaba en 2021 en el Olympiacos griego, equipo al que se marchó tras jugar en El Submarino, y llegó a ser detenido en agosto de aquel año.

Liberado pocos días después de su detención, en septiembre de 2021 bajo una fianza de 10.000 euros, el portugués siempre defendió su inocencia y afirmó en su declaración que las relaciones sexuales en grupo se mantuvieron con el consentimiento de todas las partes implicadas. Por otra parte, aseguró que la demandante, de 17 años, le había dicho que era mayor de edad y que tenía 19 años.

Después de las investigaciones pertinentes, el pasado 12 de enero el Tribunal de Faltas de Atenas exculpó a Rubén Semedo de aquel cargo de violación en grupo que pesaba sobre su figura y le declaró inocente. Este jurado consideró que no existían pruebas suficientes como para condenar al futbolista y que, después de los testimonios de los testigos y del examen forense realizado, Semedo no era culpable.

Ruben Semedo, en un entrenamiento de Olympiacos Reuters

Eso sí, la polémica ya había perseguido a este jugador durante su etapa en el Villarreal. Por entonces, en el año 2018, llegó a ser detenido y encarcelado por secuestrar y agredir a un hombre en su casa de Valencia. En aquel caso sí que fue declarado culpable de detención ilegal, robo, lesiones y tenencia ilícita de armas así que le condenaron a 10 años, una pena que se redujo a cinco a cambio de no visitar más España en un periodo de ocho años.

Zverev, el último

El mundo del tenis también tiene un episodio reciente de uno de los suyos que ha resultado inocente en este 2023. Se trata de Alexander Zverev, que en 2020 había sido acusado por su expareja de haberla agredido tanto física como verbal y psicológicamente mientras duró su relación, aunque lo hizo a través de las redes sociales y no en un juzgado por medio de una denuncia.

No se trata, por lo tanto, de un caso judicializado pero sí que la ATP, el máximo organismo que rige el tenis, quiso tomar cartas en el asunto y emprendió por su cuenta una investigación para esclarecer estos hechos. Sin embargo, casi un año y medio después de que comenzara aquel proceso, la organización recalcó que no impondrá ningún tipo de sanción contra el alemán porque no se encontraron "suficientes pruebas" como para comprobar que la acusación fuera cierta.

"Después de un proceso exhaustivo de 15 meses, basado en la falta de evidencia y testimonios de testigos confiables, así como en las declaraciones contradictorias de (la presunta víctima Olya) Sharypova, de Zverev y de otras personas interrogadas, los investigadores no han podido corroborar las acusaciones de abuso ni determinar si se infringieron las normas de la ATP en cuanto a infracciones in situ o infracciones graves de los jugadores", comentó el organismo en un comunicado.

La supuesta víctima alegó en su publicación que, en plena celebración del US Open, tuvo que salir del hotel descalza y que se quedó en una calle de Nueva York sin saber qué hacer. "Trató de estrangularme con una almohada, me puso la cabeza contra la pared, me retorció los brazos. Hubo un momento en el que temí por mi vida. Esta no fue ni la primera ni la última vez en la que me puso la mano encima durante nuestra relación", afirmó su expareja.

Sin embargo, las investigaciones han considerado que estos hechos no pueden ser probados y que, por eso, Alexander Zverev no es culpable de estos delitos que se le acusan. El alemán es el actual número 14 del ranking y uno de los grandes rostros del tenis mundial.

