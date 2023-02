El Manchester City se expone a graves sanciones por violar las reglas financieras de la Premier

Se avecina un terremoto en el fútbol inglés. En un caso sin precedentes, la Premier League ha acusado al Manchester City de cometer "numerosas infracciones dentro de las reglas financieras" como resultado de una investigación sin precedentes. El club se expone a diversas sanciones, que podrían ir dede la pérdida de puntos en liga hasta la expulsión de la competición si se prueban las acusaciones.

La Premier League, a través de un comunicado publicado en su web, ha explicado: "De acuerdo con la Regla de la Premier League W.82.1, la Premier League confirma que hoy ha remitido una serie de supuestas infracciones de las Reglas de la Premier League por parte del Manchester City Football Club a una Comisión en virtud de la Regla de la Premier League W.3.4".

Se acusa al City de supuestas irregularidades en sus cuentas, que irían desde la temporada 2009/2010 hasta la 2017/2018 y están relacionadas con la información sobre beneficios, remuneración de entrenadores y jugadores, regulación de la UEFA y cooperación con las invetigaciones de la Premier. El caso ha sido remitido a una comisión independiente.

Comunicado de la Premier League

De acuerdo con la Regla de la Premier League W.82.1, la Premier League confirma que hoy ha remitido una serie de supuestas infracciones de las Reglas de la Premier League por parte del Manchester City Football Club ( Club ) a una Comisión en virtud de la Regla de la Premier League W.3.4.

Los detalles de las Reglas de la Premier League que supuestamente el Club incumplió son los siguientes:

1. Con respecto a cada una de las Temporadas 2009/10 a 2017/18 inclusive, las Reglas de la Premier League aplicables en aquellas temporadas que requerían que un club miembro proporcionara a la Premier League, con la máxima buena fe, información financiera precisa que proporcione una visión fiel y justa de la posición financiera del club, en particular con respecto a sus ingresos (incluidos los ingresos por patrocinio), sus partes relacionadas y sus costos operativos, a saber:

(a) para la temporada 2009/10, Reglas de la Premier League B.13, C .71, C.72, C.75 (modificado a C.79 desde el 10 de septiembre de 2009 por el resto de la temporada 2009/10) y C.80;

(b) para la Temporada 2010/11, Reglas B.13, C.78, C.79, C.86 y C.87 de la Premier League;

(c) para la Temporada 2011/12, Reglas B.13, E.3, 4, E.11 y E.12 de la Premier League;

(d) para la Temporada 2012/13, Reglas 16, E.3, E.4, E.11 y E.12 de la Premier League;

(e) para la Temporada 2013/14, Reglas 15, E.3, E.4, E.11, E.12 y E.49 de la Premier League;

(f) para la Temporada 2014/15, Reglas 16, E.3, E.4, E.11, E.12 y E.50 de la Premier League;

(g) para la Temporada 2015/16, Reglas 16, E.3, E.4, E.11, E.12 y E.50 de la Premier League;

(h) para la Temporada 2016/17, Reglas de la Premier League16, E.3, E.4, E.11, E.12 y E.51; y

(i) para la Temporada 2017/18, Reglas B.16, 3, E.4, E.11, E.12 y E.51 de la Premier League.

2. Con respecto a:

(a) cada una de las Temporadas 2009/10 a 2012/13 inclusive, las Reglas de la Premier League aplicables en aquellas Temporadas que requieren que un club miembro incluya detalles completos de la remuneración del gerente en sus contratos relevantes con su gerente, a saber:

(1) para las Temporadas 2009/10 a 2011/12 inclusive, Reglas de la Premier League P.7 y P.8; y

(2) para la Temporada 2012/13, Reglas de la Premier League P.7 y P.8; y

(b) cada una de las Temporadas 2010/11 a 2015/16 inclusive, las Reglas de la Premier League aplicables en esas Temporadas que requieren que un club miembro incluya detalles completos de la remuneración de los jugadores en sus contratos relevantes con sus jugadores, a saber:

(1) para Temporadas 2010/11 y 2011/12, Reglas K.12 y K.20 de la Premier League;

(2) para la Temporada 2012/13, Reglas de la Premier League T.12 y T.20;

(3) para las Temporadas 2013/14 y 2014/15, Reglas T.12 y T.19 de la Premier League; y

(4) para la Temporada 2015/16, Reglas T.13 y T.20 de la Premier League.

3. Con respecto a cada una de las Temporadas 2013/14 a 2017/18 inclusive, las Reglas de la Premier League aplicables en esas Temporadas que requieren que un club miembro cumpla con las regulaciones de la UEFA, incluidas las Regulaciones de Licencias de Clubes y Juego Limpio Financiero de la UEFA, a saber:

(a) para la Temporada 2013/14, Regla B.14.6 de la Premier League; y

(b) para las Temporadas 2014/15 a 2017/18 inclusive, Regla B.15.6 de la Premier League.

4. Con respecto a cada una de las Temporadas 2015/16 a 2017/18 inclusive, las Reglas de la Premier League aplicables en esas Temporadas sobre Rentabilidad y Sostenibilidad, a saber:

(a) para la Temporada 2015/16, las Reglas de la Premier League E.52 a E .60; y

(b) para las Temporadas 2016/17 y 2017/18, las Reglas de la Premier League E.53 a E.60.

5. Con respecto al período comprendido entre diciembre de 2018 y la fecha, las Reglas de la Premier League aplicables en las Temporadas relevantes que requieren que un club miembro coopere y ayude a la Premier League en sus investigaciones, incluso proporcionando documentos e información a la Premier League. de la mejor buena fe, a saber:

(a) para la Temporada 2018/19, Reglas B.16, B.19, W.1, W.2, W.12 y W.13 de la Premier League;

(b) para la Temporada 2019/20, Reglas B.16, B.19, W.1, W.2, W.12 y W.13 de la Premier League;

(c) para la Temporada 2020/21, Reglas B.16, B.19, W.1, W.2, W.12 y W.13 de la Premier League;

(d) para la Temporada 2021/22, Reglas B.15, B.18, W.1, W.2, W.15 y W.16 de la Premier League; y

(e) para la Temporada 2022/23, Reglas B.15, B.18, W.1, W.2, W.15 y W.16 de la Premier League.

Las comisiones son independientes de la Premier League y los clubes miembros. Los miembros de la Comisión serán designados por el Presidente independiente del Panel Judicial de la Premier League, de conformidad con las Reglas de la Premier League W.19, W.20 y W.26.

Los procedimientos ante la Comisión, de acuerdo con la Regla W.82 de la Premier League, serán confidenciales y se escucharán en privado. Según la Norma W.82.2 de la Premier League, el laudo final de la Comisión se publicará en el sitio web de la Premier League.

Esta confirmación se realiza de acuerdo con la Regla W.82.1 de la Premier League. La Premier League no hará más comentarios con respecto a este asunto hasta nuevo aviso.

