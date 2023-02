El cero de Haaland y un aviso sobre el City: "Es posible que eligiera el club equivocado"

El Manchester City de Pep Guardiola se enreda en la temporada. Este domingo perdió en casa del Tottenham (1-0), desaprovechando una gran oportunidad para recortar la distancia con el Arsenal tras su derrota contra el Everton. El rostro de la desesperación fue su estrella, Erling Haaland.

El delantero noruego estuvo desaparecido. Por sorprendente que parezca, según datos de Opta, no entró en contacto con el balón dentro del área ni una sola vez. Haaland se quedó también sin hacer ni un disparo, tanto dentro como fuera del arco defendido por Hugo Lloris. Es la primera vez que esto ocurre desde que fichó por el Manchester City.

La cosa no queda ahí es que, también según Opta, Haaland no se había quedado sin hacer un disparo desde septiembre de 2020, hace más de dos años, cuando jugaba en el Borussia Dortmund. La situación del City ha llevado a ver una versión casi irreconocible del gigante noruego.

The last time Erling Haaland started a game and didn't manage a single shot?



September 2020 (Dortmund vs. MSV Duisburg)



#TOTMCI pic.twitter.com/akMbntLCbP — Opta Analyst (@OptaAnalyst) February 5, 2023

Estas circunstancias han sido aprovechadas por Jamie Carragher, exfutbolista del Liverpool y actual analista en Sky Sports. El inglés retrató el momento de Haaland señalando la decisión del delantero de fichar por el City el pasado verano.

"Sé que eso no ocurre tan a menudo con la forma de jugar del City. Viene de una liga, la del Borussia Dortmund, en la que se juega al contragolpe, de extremo a extremo, y se veía esa velocidad endiablada. Aquí no se ve. Puede que haya elegido el club equivocado para sacar lo mejor de él", dijo Carragher en Sky Sports.

Erling Haaland se lleva las manos a la cara durante la derrota contra el Tottenham Reuters

"Ahora no lo vemos todo de Haaland y el Manchester City, no por Haaland, se puede decir que es un equipo diferente, pero ha marcado exactamente la misma cantidad de goles", siguió.

"Ha marcado 25 goles en la Premier League. El Manchester City como equipo ha marcado la misma cantidad de goles, pero ha encajado más y es mucho más fácil de contraatacar", explicó el exjugador del Liverpool.

"Creo que esta temporada, cuando ha marcado sus goles, sólo hemos visto el 60% de Haaland" Jamie Carragher

Carragher analizó el estilo del City que, según él, no iría acorde a las necesidades de Haaland: "Creo que esta temporada, cuando ha marcado sus goles, sólo hemos visto el 60% de Haaland. Son un equipo diferente y un equipo inferior con Haaland en el equipo, pero de nuevo no es culpa suya. El City, como equipo, no jugará al fútbol de extremo a extremo, no es el estilo de Guardiola. Sus jugadores no tienen la energía o la potencia o el ritmo para jugar de extremo a extremo".

"Haaland seguirá marcando goles. Pero no estamos viendo todo lo que este jugador puede hacer debido al equipo al que ha ido", terminó.

Sigue los temas que te interesan