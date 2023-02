Dani Alves, "escoltado y apartado": se detallan los tratos a favor que recibe en la cárcel

El caso de Dani Alves está a la espera de la resolución de la Audiencia de Barcelona sobre el recurso de la defensa por su entrada en prisión preventiva. El brasileño, encarcelado desde el 20 de enero, aguarda las novedades mientras se siguen conociendo detalles de su vida entre rejas.

Europa Press pudo hablar este domingo con un visitante de la prisión Brians 2, de Barcelona, que reveló detalles que tienen que ver con el encarcelamiento de Alves. Contó algunos de los 'favores' que el futbolista brasileño recibiría en la cárcel al ser el suyo un caso "exclusivo".

Alves, del que se supo que ya había participado en algún partidillo de fútbol que levantó una gran expectación dentro del centro penitenciario, gozaría de mejores condiciones entre rejas que otros presos. Así lo asegura el testigo con el que pudo dialogar unos breves minutos Europa Press.

[Unas zapatillas blancas pueden ser la clave en el caso de agresión sexual relacionado con Dani Alves]

"Por lo que he escuchado yo, le acompañan al patio cuatro funcionarios que lo tienen escoltado y que lo tienen aparte, solo. No te sabría decir si tiene contacto con los otros presos, pero lo que sé es que de momento está apartado porque es un caso exclusivo, como es un deportista conocido...", cuenta sobre Alves.

El visitante, además, se decanta por la versión de que Alves no estaría compartiendo celda con otro preso: "No te lo sabría decir, pero por lo que he escuchado aquí en las puertas sí. Es un caso importante y es un futbolista importante, y para que no haya problemas entre los presos".

Ya se supo que la asignación del exfutbolista del Barcelona era de 100 euros para gastar en el economato. Con ese dinero habría comprado alimentos como latas de atún y yogures, bebidas energéticas, desodorante y champú.

La jueza que investiga a Dani Alves por violar presuntamente una joven en la discoteca Sutton, en Barcelona, ofreció a una de las dos amigas que la acompañaban denunciarlo por agresión sexual por tocamientos, después de que ambas aseguraran que a ellas también las magreó.

Según fuentes judiciales, las dos chicas que acompañaban a la víctima -una prima y una amiga- declararon este viernes como testigos ante la titular del juzgado de instrucción número 15 de Barcelona, en una comparecencia en la que avalaron la versión de la denunciante.

Ambas testigos ratificaron ante la jueza lo que ya declararon a los Mossos d'Esquadra y confirmaron que, antes de llevarse a la denunciante al baño en el que supuestamente ocurrió la agresión sexual, el futbolista también las abordó a ellas con evidente intención sexual.

Recurso de la defensa

El futbolista permanece en prisión preventiva desde el pasado 20 de enero por orden de la jueza, que ordenó su encarcelamiento al apreciar un elevado riesgo de fuga dada su capacidad económica, el hecho de que dispone de doble nacionalidad -española y brasileña- y la inexistencia de convenios de extradición entre España y su país de origen.

La defensa recurrió ante la Audiencia de Barcelona su entrada en prisión preventiva, aduciendo que tal riesgo de fuga no existe -el futbolista acudió voluntariamente a los Mossos, que lo citaron a declarar cuando viajó de México a España para acudir al entierro de su suegra- y que las imágenes de las cámaras de seguridad desmienten la versión de la víctima.

