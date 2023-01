Dani Alves pedirá la libertad provisional y habla desde la cárcel: "No me asusta nada"

El 'caso Alves' escribe un nuevo capítulo este lunes 30 de enero. La defensa del futbolista brasileño, que cumple diez días entre rejas por la presunta violación que cometió hace un mes en la discoteca Sutton, de Barcelona, presenta ante el Juzgado número 15 de la ciudad condal un recurso para pedir su libertad provisional.

El abogado Cristóbal Martell, que encabeza la defensa de Dani Alves y ya trabajó para Leo Messi, el FC Barcelona en el 'caso Neymar' o la familia Pujol, tratará de sacar al exazulgrana de la cárcel de Brians 2 de Sant Esteve Sesrovires, en Barcelona. Miraida Puente Wilson, abogada del jugador brasileño, le acompaña en la representación.

Presentado a lo largo del día el recurso, la resolución se espera para la próxima semana tal y como informa La Vanguardia. Tres jueces dictaminarán un veredicto una vez la Fiscalía y la abogada de la víctima presenten sus alegaciones. Aún así, habría pocas esperanzas en el bando de Dani Alves sobre su salida de prisión.

El recurso de la defensa será, según el citado medio, "muy técnico". Es decir, no entrará en más detalles sobre la escena de la presunta violación y propondrá garantías para demostrar que la intención de Dani Alves no es salir de España.

Algunas propuestas serían que el brasileño lleve una pulsera telemática para estar localizado, la retirada del pasaporte o que tenga la obligación ir al juzgado a firmar con recurrencia -incluso todos los días-.

La jueza del Juzgado número 15 decidió decretar prisión provisional sin fianza para Dani Alves tras las pertinentes declaraciones del futbolista y de la mujer que le acusa de violación. El elevado riesgo de fuga determinó el severo veredicto que recayó sobre el brasileño, sin equipo también tras ser despedido por el Pumas mexicano por el escándalo.

La abogada Ester García López, que defiende a la mujer que denunció a Alves, aseguró que rechazaría una eventual propuesta de acuerdo para evitar una condena del futbolista." Su frase fue: 'Si hay dinero de indemnización en medio, no te voy a contratar'. Ella, desde el primer minuto, me dijo que no. Eso nadie lo sabe", dijo la abogada en una entrevista, recalcando que la decisión de su cliente no se trata de una estrategia.

Primeras palabras de Alves

En la cárcel de Brians 2, Alves comparte celda con otro brasileño -exguardaespaldas de Ronaldinho- y también está participando en partidillos de fútbol junto a otros reclusos despertando una gran expectación. Ante los otros presos, Alves seguiría defendiendo que las relaciones sexuales ocurridas en la discoteca Sutton fueron con el consentimiento de la mujer que le acusa de la violación.

La Vanguardia también ha revelado algunos otros testimonios de Alves, según sus fuentes, desde la cárcel: "Aceptaré lo que venga. Me fui de casa con apenas 15 años. He superado en mi vida situaciones muy difíciles y complicadas. Esta será una más que pasará. No me asusta nada", habría dicho el exjugador del Barça. El caso avanza.

