Problemas para el Barça: el sindicato de jugadores daneses denuncia el acoso sufrido por Braithwaite

El mercado amenaza con terminar con serios problemas para el FC Barcelona. Después de haber realizado grandes fichajes ayudados por las polémicas palancas, estudia ahora la forma de intentar inscribir a todos sus jugadores. De momento, no ha conseguido hacerlo con Jules Koundé ni tampoco con la nueva situación contractual de Ronald Araujo. El uruguayo figura con su anterior contrato y no con su nueva renovación.

Para ello, el conjunto azulgrana persigue de manera desesperada cerrar alguna venta importante antes de que termine el mercado, al cual le restan menos de dos semanas. Esta situación ha provocado que el Barça haya tratado de muy malas maneras a algunos jugadores de su plantilla. Son los casos de Frenkie de Jong, al que prácticamente ha obligado a buscar una salida o una reducción salarial, o a Memphis Depay.

El mediocentro se hace fuerte mientras que el delantero parece que está encaminando sus pasos hacia la Juventus. De momento, no hay nada cerrado. Sin embargo, si hay un jugador que está siendo ninguneado ese es Martin Braithwaite. El ariete fue fichado del Leganés con urgencia y nunca ha recibido las oportunidades que seguramente merecía a tenor de la premura que se dieron para realizar dicha operación.

Ahora está completamente arrinconado y apartado de la primera plantilla mientras se busca de manera desesperada una salida para él que no aparece. La pasada temporada tuvo problemas graves en su rodilla y esa circunstancia tampoco ayuda. Mientras Xavi Hernández y la directiva que encabeza Joan Laporta le tienen completamente apartado y sin permitirle jugar, el delantero ha encontrado un importante apoyo en su país.

Martin Braithwaite, en un partido del FC Barcelona de la temporada 2021/2022 Reuters

Se trata del sindicato de jugadores profesionales de Dinamarca, quien ha denunciado al Barça por la situación que está atravesando el punta y que definen como acoso. De momento, Braithwaite está inscrito en La Liga como jugador de la primera plantilla, pero ni se le ha entregado un dorsal ni se le ha permitido jugar. Ha quedado fuera de los partidos oficiales y también de la pretemporada. La lucha contra él es total en Can Barça.

En estos momentos, está recibiendo el apoyo de manera personal de Michael Sahl Hansen, jefe de la Asociación de Jugadores Daneses, quien ha denunciado el "acoso" de la entidad catalana hacia la que es una de las grandes estrellas del país. Esta situación ha provocado un auténtico cisma entre el Barça y el delantero.

El calvario de Braithwaite

El club busca un traspaso o una cesión lo más rápido posible. Sin embargo, esa posibilidad está cada vez más lejana. Otra opción sería rescindir su contrato para que quedara libre, pero Braithwaite no está dispuesto a hacer concesiones con el club y reclamará los dos años de contrato que todavía le restan por cumplir. Algo que el Barça ahora mismo no puede ofrecerle. Por ello, la guerra parece estar en un punto de no retorno con la cuerda tensándose más y más.

Xavi ya le comunicó al término de la pasada temporada que no contaban con él, pero él se ha mantenido en su postura de no abandonar el Camp Nou y ha rechazado las ofertas que han llegado al considerarlas insuficientes. Su salario en el Barça es notablemente más alto. Mientras en la Ciudad Condal están muy cabreados con él, en su país le han querido mostrar su apoyo de manera total y rotunda.

Martin Braithwaite durante un partido con el FC Barcelona AFP7 / Europa Press

"El trato que está recibiendo Martin es completamente irracional. Probablemente se encuentre entre la intimidación y el acoso. Es vergonzoso como el Barcelona intenta sacarlo de su contrato, de su trabajo. Un jugador que acudió a su rescate cuando estaban bajo presión está ahora en desgracia. ¿Dónde está la decencia?".

Michael Sahl Hansen asegura que Braithwaite no ha roto ninguna regla y que no entiende como un club de la trascendencia del Barça puede caer tan bajo: "Un contrato es un contrato y el Barcelona y Martin se han comprometido por dos años más. Martin debe seguir cumpliendo su parte del acuerdo. Y el Barcelona debería hacer lo mismo. Además, sería bueno que uno de los clubes más grandes del mundo tratara a sus jugadores con más respeto".

