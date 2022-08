El FC Barcelona quiere más fichajes y hace oficial el interés por Juan Foyth

El FC Barcelona se movió durante este verano también con la intención de reforzar el lateral derecho. Noussair Mazraoui fichó pronto por el Bayern Múnich dando calabazas a los azulgranas. César Azpilicueta terminó renovando con el Chelsea FC, siendo otra decepción. Tras el inicio de La Liga con pinchazo, la entidad culé reactiva la búsqueda y este martes ha hecho oficial otro interés. El representante de Juan Foyth se reunió con Mateu Alemany y Jordi Cruyff.

Claudio Curti estuvo durante la mañana de este martes en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. El representante del defensa no quiso hacer declaraciones delante de los medios que se congregaron a las puertas de Sant Joan Despí. El problema para el Barça vuelve a ser el dinero. El Villarreal CF pagó 15 millones para quedarse en propiedad al defensa el verano pasado y tiene una cláusula de rescisión de 65 millones de euros.

El equipo culé trabaja con una lista de jugadores entre los que se encuentran Héctor Bellerín, cuyo deseo es volver al Real Betis, o Thomas Meunier, al que el Borussia Dortmund no vende si no encuentra un recambio de garantías. Mientras tanto, el Barça tiene trabaja otras incorporaciones como las de Marcos Alonso y Bernardo Silva. Cabe recordar que Jules Koundé todavía no ha sido inscrito para la segunda jornada de La Liga.

📹 12:40 de esta mañana. Claudio Curti, agente de Juan Foyth, saliendo de la Ciutat Esportiva Joan Gamper tras reunirse con Mateu Alemany. pic.twitter.com/uv8cb3tJCF — Carlos Monfort (@monfortcarlos) August 16, 2022

De momento, Sergiño Dest es el único lateral derecho natural que tiene la plantilla del FC Barcelona. A pesar de que Sergi Roberto puede actuar por la banda, Xavi confía en él como centrocampista. Eso sí, en el primer partido de la temporada fue Ronald Araújo el que jugó en esa posición. En cualquier caso, es Foyth el que encandila tanto al entrenador de Terrassa como a la dirección deportiva. Este martes ambas partes han tenido un primer acercamiento.

Con 24 años, el argentino es un jerarca de la zaga. Tiene experiencia en Premier League, La Liga y Champions League, además de ser un recurrente en las convocatorias de Lionel Scaloni. Uno de los atributos que más destaca es su salida limpia con el balón, característica innegociable para el estilo de juego que quiere implantar Xavi. También puede lanzarse al ataque a pesar de su corpulencia, aunque es mejor defendiendo que atacando.

[El Manchester City ficha a Sergio Gómez: la estrella de la Sub21 que también se le escapó al FC Barcelona]

El Barça confía en que una oferta de unos 25 millones de euros afloje al Villarreal, pero los castellonenses no lo pondrán fácil y piden más. Actualmente, tiene un contrato hasta 2026 con un sueldo anual que oscila los dos millones de euros. Joan Laporta y compañía tendrán que hacer un esfuerzo importante para adquirir sus servicios. A la entidad catalana le quedan 15 días de mercado por delante con la pretensión de su presidente de hacer más incorporaciones. Habrá que ver si cumple con la amenaza y Foyth se termina convirtiendo en jugador azulgrana.

Sigue los temas que te interesan