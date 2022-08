Roban a Lewandowski su reloj de 70.000 euros a la salida del entrenamiento del Barça

Situación estrambótica la que se ha vivido hoy a la entrada del entrenamiento del FC Barcelona. Según el diario Sport, el delantero Robert Lewandowski había parado con su coche al entrar a Sant Joan Despí para firmar autógrafos y echarse fotos con los aficionados que le esperaban y en ese momento, han intentado robarle su reloj.

Sobre las cuatro y media de la tarde tres individuos le han abierto la puerta del copiloto y han cogido su reloj de alta gama directamente de la muñeca (un Patek Philippe valorado en 70.000 euros), en ese momento el delantero polaco ha arrancado su coche para intentar atrapar a los infractores pero finalmente han sido los Mossos d'Esquadra los que han detenido a los ladrones.

De hecho el, el '9' del Barça ha tenido un pequeño percance con su coche al perseguir a los infractores, y han sido los Mossos los que han recuperado el reloj. La patrulla del cuerpo policial se ha presentado a la Ciutat Esportiva donde han permanecido hasta pasadas las seis de la tarde.

Robert Lewandowski en el primer partido de liga entre el Barcelona y el Rayo. David Ramírez. Europa Press

El internacional polaco llegó a Barcelona hace apenas unas semanas tras varias temporadas en el Bayern y demostró sus ganas de conseguir grandes cosas con el equipo azulgrana: "Estoy muy orgulloso de ser futbolista del Barça. Ha sido difícil, pero al final estoy aquí. Mi felicidad es grande, estoy seguro que marcaré muchos goles en este estadio y ganaremos muchos títulos", dijo en su presentación.

Después en la sala de prensa admitió que el cariño de los espectadores había sido "increíble" y que se había sentido "emocionado" durante la presentación.

[Lewandowski presentado y Laporta desatado: "Estamos aquí para vencer al Real Madrid"]

"Es difícil encontrar las palabras. Cuando vi el proyecto, tomé la decisión. Sé que el Barça viene de un momento difícil, pero todo irá mucho mejor. Mis compañeros tienen mucho potencial y con este equipo podemos hacer cosas muy buenas", opinó.

A sus 34 años, Lewandowski no siente la edad que tiene y considera que Barcelona era "el siguiente paso perfecto" en su carrera. "Estoy muy satisfecho", insistió.

El Madrid, rival a batir

Uno de los principales retos es tratar de ganar al último campeón de la Champions League y La Liga, el Real Madrid, y superar a uno de los mejores del mundo, Karim Benzema: "Siempre estoy listo para jugar contra el Real Madrid. Sé cómo jugar contra ellos. La última temporada fue muy exitosa para ellos. Estamos aquí para vencerles. Sabemos que será difícil, pero esto es fútbol", dijo Lewandowski.

"No es sólo el Real Madrid. Tienes que estar siempre preparados porque hay clubs fantásticos. Tienes que jugar siempre a tu mejor nivel. Sé que saldremos a ganar cada partido. Será todo un reto. No pienso en el Real Madrid ni en Benzema. Es un goleador fantástico, que lleva años en LaLiga. A mí me importa jugar bien con el Barcelona y no contra él", añadió al respecto el polaco.

