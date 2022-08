Lewandowski reconoce los contactos: "Hubo conversaciones con el Real Madrid y no salió nada"

El Trofeo Gamper fue el partido en el que Robert Lewandowski se presentó ante la afición del Fútbol Club Barcelona por todo lo alto. El delantero, después de su notable actuación ante Pumas, habló con Sport1. Una entrevista en la que se ha referido a los intensos rumores que le vincularon en el pasado con el Real Madrid.

Mike Barthel, su exagente, se ha referido en alguna ocasión al deseo del futbolista de vestir la camiseta blanca: "No he tenido ningún contacto con él durante casi cinco años. Los pensamientos y deseos de una persona también pueden cambiar en ese periodo de tiempo. Hubo conversaciones con el Real Madrid, pero no salió nada".

"Siempre quise jugar en La Liga, eso lo tenía claro. Y cuando el Barça llamó a la puerta esta vez, el Barça era la única opción para mí. Hubo otras ofertas, pero no me interesaron", ha agregado. Además, Lewandowski también opinó de algunos comentarios sobre su presunta elección por el Barcelona para enfrentarse cara a cara con el Real Madrid y, sobre todo, con Karim Benzema.

[El decadene estado del Camp Nou: graban a ratas caminando por las gradas durante el Joan Gamper]

"En serio, me miro a mí mismo y a mi equipo, no a los demás. Claro que esperas partidos como El Clásico y Benzema es un gran delantero, pero al final se trata de ganar trofeos con el Barça. Todo lo demás es irrelevante", aseguró el internacional por Polonia.

Despedida y presentación

Respecto a su adiós al Bayern Múnich, Lewandowski explicó que "necesitaba este cambio, este traslado a otro país y a otro club". "Me siento como un niño que tiene un juguete nuevo", afirmó el delantero. El jugador, además, quiso poner de relieve que "lo que es" es que hizo "historia" junto al club bávaro y que siempre dio "el cien por cien".

Robert Lewandowski, en el último partido de la temporada 2021/2022 del Bayern Múnich Reuters

"Agradecimiento mutuo. Respeto mutuo. Así es como permanecimos juntos. El Bayern Múnich siempre estará en mi corazón", confirmó 'Lewi'. Y eso también incluye a los directivos, pese a los duros cruces de declaraciones que han protagonizado ambas partes en los últimos tiempos.

Según reveló Lewandowski, Hoeness le ha dejado la puerta abierta: "Me dijo que siempre puedo llamarle si necesito algo. Eso fue muy bien. Para mí era importante que nada negativo se pegara a la despedida". "Sé que lastimé a muchos aficionados. Puedo entenderlos, me disculpo por eso. Pero para mí era necesario dejar en claro que estaba listo para un cambio. Al final del día, todos somos humanos, ¿verdad?", agregó.

"Después de doce años en Alemania, estaba claro para mí. He terminado aquí. Quería dejar claro eso porque, por supuesto, no fue fácil para el Bayern aceptar una venta durante esta fase. Era una situación difícil para todos los involucrados y teníamos que encontrar la mejor solución", sentenció sobre este tema.

Sigue los temas que te interesan