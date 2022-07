Benzema, la obsesión de Lewandowski: un pichichi en juego y un Balón de Oro con sabor a Real Madrid

Robert Lewandowski llega al Fútbol Club Barcelona convertido en el fichaje estrella del verano del club catalán. Las malas lenguas señalan que si se ha decantado por aterrizar en el Camp Nou es para demostrar que es mejor que Karim Benzema jugando los dos en la misma liga.

Una pequeña obsesión que dará mucho de qué hablar a lo largo de la nueva temporada 2022/2023. Todo apunta a que el Pichichi será cosa de ellos dos. Pero lo que parece que tiene ya el nombre del delantero del Real Madrid es el Balón de Oro. Precisamente, un galardón que persigue Lewandowski desde hace años.

Si hace una década, y menos tiempo, el duelo más importante del fútbol europeo se encontraba en La Liga con el Cristiano Ronaldo vs. Lionel Messi. A partir del curso que está a punto de comenzar España volverá a disfrutar de un particular 'cara a cara' que mantendrá en vilo a los amantes del deporte rey con el Karim Benzema vs. Robert Lewandowski.

[Higuaín opina sobre el fichaje de Lewandowski por el Barcelona: "Pagar 50 millones de euros por un jugador de 34 años..."]

El duelo asegura gol sobre todas las cosas. El internacional con Polonia fue el máximo goleador la pasada campaña. El Bota de Oro con sus 50 goles entre todas las competiciones. Benzema se quedó con 44, aunque acabó como el futbolista con más dianas anotadas en la Champions League, con 15 tantos en la máxima competición continental. Y, además, levantando La Decimocuarta. Su quinta 'Orejona'.

Reto, goles y títulos

Lewandowski está acostumbrado a ganar, como mínimo, un título en los últimos años. El Bayern Múnich lleva ganando la Bundesliga desde el año 2013. La 2014/2015 fue la primera temporada del polaco en el Allianz Arena. El resto se dice solo. Pero ahora llega a un Barça que el curso pasado no ganó nada. Ni una sola copa. Año en blanco y muchas dudas generadas.

Robert Lewandowski, con la selección de Polonia Virginie Lefour / BELGA / dpa

El fichaje de 'Lewi' emociona e ilusiona a la afición culé. Incluso se habla de que se estrenará contra el Real Madrid en El Clásico de la gira por Estados Unidos. Un partido en el que no estará Benzema, al tener permiso para disfrutar de unos cuantos días más de vacaciones. Así las cosas, habrá que esperar para el duelo de los dos grandes goleadores europeos.

El reto está ahí. Lewandowski llega a La Liga para demostrar que es mejor que Benzema. En cuanto a goles, el ya exfutbolista del Bayern es letal. Ni el Benzema de estas últimas temporadas supera sus registros. Pero el fútbol es mucho más. En cuanto a registros goleadores de tantos y asistencias, es decir, ocasiones transformadas con protagonismo directo, el francés sumó 59 en la 2021/2022 por las 57 de 'Lewi'.

Karim Benzema celebra su gol al Manchester City de penalti Reuters

Aunque el polaco es el gol, el fútbol, el juego y la clase son Benzema. Si a la técnica y elegancia del '9' del Real Madrid se le suma la eficacia de cara a puerta demostrada la pasada campaña, Lewandowski lo tiene muy difícil. Incluso si consigue promediar entre 40 y 50 dianas. Sus respectivas aportaciones serán clave para que bien el catorce veces campeón de Europa o el Barça logren los objetivos al final de la 2022/2023. Eso puede inclinar la balanza... Pero, por el momento, será Robert el que vea a Karim llevarse el Balón de Oro de este 2022.

Sigue los temas que te interesan