Lewandowski presentado y Laporta desatado: "Estamos aquí para vencer al Real Madrid"

El delantero polaco Robert Lewandowski (Varsovia, 1988) el gran fichaje del Barcelona, vivió este viernes su primer gran día en el Spotify Camp Nou, donde se dieron cita más de 55.000 espectadores, una presentación de las más multitudinarias en la historia de la entidad azulgrana.

Saltó Lewandowski con el nueve en la espalda hasta ahora en poder de Memphis Depay -"una decisión estratégica del club", dijo el presidente Joan Laporta- y el Camp Nou enloqueció.

Laporta ejerció casi de speaker en el estadio. Micro en mano agradeció al jugador su esfuerzo por venir al Barça. "No fue fácil, creedme. Esta operación ha sido posible porque el jugador quería venir al Barça", dijo el dirigente, quien agradeció especialmente al representante del jugador, Pini Zahavi, su esfuerzo en la operación.

"Hoy es un día histórico", dijo un exultante Laporta. Las primeras palabras del delantero fueron en catalán: "Estic molt content de estar a Barcelona".

"Estoy muy orgulloso de ser futbolista del Barça. Ha sido difícil, pero al final estoy aquí. Mi felicidad es grande, estoy seguro que marcaré muchos goles en este estadio y ganaremos muchos títulos", dijo en el estadio.

Después en la sala de prensa admitió que el cariño de los espectadores había sido "increíble" y que se había sentido "emocionado" durante la presentación.

"Es difícil encontrar las palabras. Cuando vi el proyecto, tomé la decisión. Sé que el Barça viene de un momento difícil, pero todo irá mucho mejor. Mis compañeros tienen mucho potencial y con este equipo podemos hacer cosas muy buenas", opinó.

Lewandowski no siente la edad que tiene y considera que Barcelona era "el siguiente paso perfecto" en su carrera. "Estoy muy satisfecho", insistió.

Retan al Real Madrid

Uno de los principales retos es tratar de ganar al último campeón de la Champions League y La Liga, el Real Madrid, y superar al actual mejor '9' del mundo, Karim Benzema: "Siempre estoy listo para jugar contra el Real Madrid. Sé cómo jugar contra ellos. La última temporada fue muy exitosa para ellos. Estamos aquí para vencerles. Sabemos que será difícil, pero esto es fútbol", dijo Lewandowski.

"No es sólo el Real Madrid. Tienes que estar siempre preparados porque hay clubs fantásticos. Tienes que jugar siempre a tu mejor nivel. Sé que saldremos a ganar cada partido. Será todo un reto. No pienso en el Real Madrid ni en Benzema. Es un goleador fantástico, que lleva años en LaLiga. A mí me importa jugar bien con el Barcelona y no contra él", añadió al respecto el polaco.

El presidente del Barcelona comentó que la incorporación de Lewandowski era especial por "su carisma y ambición", destacó que es un futbolista "elegante y respetuoso".

"Lo hemos visto hoy, la gente está entusiasmada. Estamos ante una nueva etapa y él es una de las referencias", insistió el dirigente azulgrana.

