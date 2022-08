Los árbitros avisan de que habrá en los partidos de La Liga "hasta 15 minutos de añadido" esta temporada

Las pérdidas de tiempo siguen siendo una factura que los árbitros quieren cobrar con el objetivo de que La Liga incremente los minutos de juego efectivo. Luis Medina Cantalejo, presidente del Comité Técnico de Árbitros, anunció este martes que impondrán descuentos más largos para que así sea. Además, explicó los cambios en diversas interpretaciones y normas, como por ejemplo los fueras de juego tras errores de los defensores o los penaltis por "manos grises".

Aunque el mensaje más contundente de Medina Cantalejo fue para pedir "respeto". "¿Qué pedimos? Joder, pues pedimos respeto institucional. Creo que es una exigencia mínima. Esta figura que ha aparecido desde el anonimato de los community manager que publican ahí, ya no solo criticando una acción sino menospreciando al árbitro... Pedimos respeto, joder", sentenció el presidente del CTA. Durante la pasada temporada se viralizaron mensajes desde las cuentas de redes sociales de los clubes.

Además, Medina Cantalejo comunicó que le han pedido a los árbitros que "hablen menos" para intentar combatir las perdidas de tiempo y aumentar el tiempo de juego. Esta medida afectará sobre todo a Mateu Lahoz, uno de los colegiados más carismáticos del campeonato y que más dialoga con los jugadores. Además, recordaron que en el momento del lanzamiento de un penalti, el portero deberá tener al menos un pie sobre la línea o detrás de ella.

🔴 EN DIRECTO | Rueda de prensa del Comité Técnico de Árbitros (@CTA_RFEF).



⚖️ Presentación de la temporada 2022/2023.



📍 Ciudad del Fútbol de las Rozas. https://t.co/lPnz01PGAc — RFEF (@rfef) August 9, 2022

Lo más llamativo fue la cuestión de los descuentos. "Esta temporada podremos llegar hasta los 15 minutos de tiempo añadido", aseguró Medina Cantalejo durante su intervención. Aunque el propio presidente explicó que el año pasado se aumentó el tiempo efectivo un 32%, no es suficiente. Este asunto es uno de las principales razones que se esgrimen para la pérdida de interés sobre este deporte. La Liga era una de las competiciones en las que menos se jugaba.

El presidente del CTA también quiso dejar claro que su misión va a seguir siendo la misma y que lucharán para "intentar por todos los medios que se reduzca el número de penaltis por esas manos grises que provocan desaliento y no convencen". En esta línea, el 80% de los partidos de Primera y Segunda División tendrán en el VAR a asistentes de vídeo específicos, para así "unificar criterios y que la toma de decisiones sea más rápida".

[El VAR, las manos y las pérdidas de tiempo: las patatas calientes en las que trabajan los árbitros]

La principal modificación del reglamento llegará en forma de la interpretación de los fuera de juego a raíz de la polémica del gol de Kylian Mbappé ante España en la Nations League. A partir de ahora habrá fuera de juego, si el balón viene de rebote si el defensor se encuentra de forma inesperada el balón. La explicación más práctica es entender que el jugador toca de manera instintiva y no de una forma deliberada el balón. Lo mismo sucede si el zaguero toca el balón de forma forzada.

En caso contrario, si el jugador toca el balón "de una forma controlada" no será fuera de juego. La explicación que dio el exasistente Juan Carlos Yuste fue que si tiene control de su cuerpo en la acción y no está forzado y por algún "error técnico" el balón sale en una dirección no deseada no habrá infracción pese a que el atacante venga de una posición adelantada. "Distancia, velocidad, trayectoria de balón o si va por el suelo o por el aire serán elementos de juicio", apuntó.

Sigue los temas que te interesan