Courtois y la parada de balonmano para ser el mejor portero del mundo: un pie de leyenda

Dos metros de Thibaut Courtois (Bree, Bélgica; 1992) valen otro título para el Real Madrid. El guardameta realizó una intervención de nivel en el minuto 87 de la final de la Supercopa de España al parar el penalti a Raúl García. Una acción que bien podía haber firmado un portero de balonmano. Por estatura, como asegura José Javier Hombrados, uno de los mejores porteros de la historia del país, podría serlo. Se dedicó al fútbol y ahora mismo, como lo aseguran la leyenda Paco Buyo y el presidente blanco, Florentino Pérez, no hay nadie en el mundo que le haga sombra.

Parecía que los de Carlo Ancelotti tenían el título en su mano, pero un penalti claro por mano de Eder Militao complicaba la final. Quedaban tres minutos de encuentro y la ventaja era de dos goles, pero el Athletic Club, digno finalista de la competición tras eliminar al Atlético de Madrid, buscaba la remontada. Ahí apareció Courtois, una vez más esta temporada, para dejar claro que la portería del Real Madrid es inexpugnable en estos momentos.

Raúl engañó a Thibaut, pero García no superó a Courtois por el ingenio felino de un guardameta que podría parecer torpe por su envergadura, pero que tiene más recursos que nadie. El delantero del Athletic apuntó hacia la derecha y el belga lo vio. Se lanzó en esa dirección y, en el último momento, cambió la trayectoria hacia el centro. Ahí apareció un pie milagroso y rígido para impedir que transformase la pena máxima; si no hubiera ido con convicción, el balón habría terminado entrando.

La comparación con el balonmano no es casualidad. El recurso que utilizó Courtois es propio del deporte del 40 por 20, como asegura Hombrados en conversación con EL ESPAÑOL. Una acción digna del mejor portero del mundo, tal y como explica Buyo la misma noche en la que el Real Madrid se ha proclamado supercampeón. Si lo ha conseguido, es porque tiene a un portero súper. Ese pie quedará para la leyenda como lo es para España el de Iker Casillas tras su intervención a Arjen Robben en la final del Mundial de Sudáfrica.

"Una acción que no se entrena"

El milagro de Courtois se entiende viendo la temporada que está haciendo y radica del trabajo minucioso por seguir mejorando. Buyo, en conversación con EL ESPAÑOL, explica la acción: "El delantero del Athletic Club lo que hace es amagarle el lanzamiento hacia el lado derecho. Él inicia la estirada y en el último momento le cambia al centro. Courtois, que está venciéndose, saca un recurso con el pie tremendo".

El que fuera guardameta del Real Madrid no crea que sea una cuestión de suerte, si no que hay una clara intención de atajar el balón de esta manera. "Es un recurso lleno de reflejos con el que consigue desviar el balón. Es una jugada que no se entrena, pero que es un recurso que tienen los grandes guardametas", concreta el gallego.

Thibaut Courtois para con el pie un penalti a Raúl García

Ancelotti remarcó el día de su presentación que el Real Madrid debía mejorar sus números en ataque, pero que también tenía que hacerlo atrás. Ha encontrado a una defensa sólida con David Alaba y Eder Militao, pero estos crecen gracias a tener a un portero como Courtois. "Yo creo que hoy por hoy es el mejor portero del mundo. Ya sabemos que el puesto de portero es muy delicado y está a un nivel por encima del resto", sentencia Paco Buyo.

Pie de balonmano

Hombrados justifica la comparación con el mundo del balonmano. "Yo entiendo que lo hace a propósito. Courtois, por tamaño, podría ser un portero de balonmano. Él ve el balón y como es muy grande extiende la pierna. Tiene la suerte de que llega y puede desviarlo, porque podía haberlo tocado y que entrase. Es comparable porque es una acción típica del balonmano, la capacidad de reacción y de modificación del movimiento en el aire", explica el que fuera internacional con España 260 veces.

El exjugador de históricos como Ademar León, Portland San Antonio o Balonmano Ciudad Real analiza la acción de la parada de Courtois: "Nosotros hacemos gestos en el aire ante una acción y modificamos el brazo sobre la marcha. La tendencia del lanzamiento, como el de Raúl, es al lado derecho de Courtois, y en esa acción del salto rectifica y levanta la pierna en una reacción de balonmano. Yo puedo saltar y en el último momento me cambian el balón arriba y rectifico moviendo el brazo hacia arriba; o si me tiran una rosca, salgo y rectifico lanzándome con la pierna a por el balón".

El Real Madrid ha ganado el primer título de 2022 y lo ha hecho en gran parte gracias a contar con Thibaut Courtois entre los palos. El belga suma otra exhibición para demostrar que es el mejor portero del mundo. Su cuarto trofeo con el Real Madrid lleva su impronta con una acción que quedará grabada para la posteridad. El guardameta se sacó de la manga esta acción de balonmano para marcar la diferencia en la Supercopa de España.

