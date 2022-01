Así fue la acción del penalti de Eder Militao que acabó en expulsión injusta en la final de la Supercopa

Hubo más polémica en el partido. Si el Athletic Club - Real Madrid tuvo un penalti a favor de los blancos, también los rojiblancos contaron con otra oportunidad desde los once metros. Además, supuso la expulsión de Eder Militao. Un remate de cabeza golpeó en el brazo del futbolista blanco. La acción era incuestionable y sancionable. Lo que no es claro es que el árbitro pudiera sacar la cartulina roja que hará que el central no pueda estar ante el Elche.

