El Real Madrid, lanzado hacia una temporada gloriosa: ¿cuántos títulos ganará?

"El Real Madrid quiere ganarlo todo, nos lo enseñaron desde pequeños", sentenciaba Florentino Pérez tras ganar la Supercopa de España. Su equipo dominó y tumbó al Athletic Club en la final del torneo que se ha disputado en Arabia Saudí haciendo una clara demostración de que puede ir a por todo. Tiene La Liga enfilada, se mantiene vivo en la Copa del Rey y tratará de asestar el golpe definitivo al PSG en la Champions League antes de fichar a Kylian Mbappé. El 'triplete' está en su mano.

Carlo Ancelotti ha recuperado la mejor versión de este equipo que la temporada pasada no consiguió ningún trofeo. Con los mismos jugadores y las incorporaciones clave de David Alaba y Eduardo Camavinga, el Real Madrid ha dado un salto de nivel. La renovación que vivió la plantilla con el cambio de guardia positivo en la defensa, el paso adelante de Vinicius Júnior y el eterno gran rendimiento de Casemiro, Toni Kroos y Luka Modric le dan todas las opciones en las competiciones que disputan.

Los merengues, que al comienzo de la temporada parecía que podían vivir una temporada de transición tras la salida de Zinedine Zidane y a la espera de Kylian Mbappé, han demostrado en la primera parte de la temporada y este comienzo de la segunda que no piensan pasar otra temporada de vacío. El 2022 puede ser un gran año para la entidad y dar así un golpe encima de la mesa en Europa ante los clubes-estado y en España en un momento de incertidumbre para FC Barcelona y Atlético de Madrid.

Con el respaldo que les ha dado este título, el Real Madrid va impulsado a por una Copa del Rey en la que demostró que va en serio a por el título tras casi una década renunciando a sus opciones en esta competición, a por una Liga en la que solo el Sevilla FC está en condiciones de pelearle su hegemonía, y a por una Champions League en la que el año pasado se quedó a un paso de otra final.

¿El triplete?

"Veo a este equipo y creo que podemos luchar por todo. Estos jugadores no se lo creen. Cuando ganas te crees el mejor, el más guapo y no se lo creen y es que además no son guapos", bromeaba Ancelotti en rueda de prensa. La ambición desmedida de un grupo de jugadores que lo han ganado todo pero quieren más se puede ver en la figura de Luka Modric. El croata de 36 años fue el MVP de la noche en Riad y está siendo el estandarte en el que todos se fijan.

El rendimiento de los veteranos se conjuga con la ilusión de los más jóvenes. El Real Madrid demuestra carácter, buen juego, solidez en defensa y capacidad goleadora. Ese batido de características invita a pensar que el triplete de esta temporada es más que posible. Tiene armas suficientes para competir a cara de perro contra los favoritos de Europa. Ancelotti no tiene nada que envidiar al súper Manchester City de Pep Guardiola o al gran Bayern Múnich de Julian Nagelsmann.

Estos dos equipos no dominan tanto sus respectivas Ligas en comparación con la situación del Real Madrid. El temor que se podría tener a una eliminatoria contra el PSG de Leo Messi, Neymar Júnior y Kylian Mbappé no existe, solo hay respeto que el club le tiene a cualquier rival. El vestuario piensa en el día a día, no miran a ese encuentro que se disputará en febrero. Este miércoles tienen un reto diferente con el Elche en Copa para seguir aspirando a este torneo.

Acusan a Ancelotti de estar quemando a los suyos con las pocas rotaciones que hace. Ponen en duda que Vinicius pueda mantener su estado de forma goleador. Creen que la pareja que forman Militao y Alaba no es tan sólida como lo han demostrado hasta ahora. Piensan que el Real Madrid solo sabe jugar al contraataque. Mientras tanto, el equipo merengue gana. La consecución de un posible triplete es un pensamiento que el mundo del fútbol empieza a tener en cuenta.

