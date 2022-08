Frenkie de Jong responde al Barça: crece la tensión tras comunicarle que su contrato sería ilegal

El culebrón entre el FC Barcelona y Frenkie de Jong sigue escalando en niveles de tensión. El último capítulo viene por la comunicación del club a su jugador sobre los indiciones de ilegalidad encontrados en el contrato que firmó en octubre de 2020.

La entidad que preside Joan Laporta amenaza al neerlandés con la invalidación de su vínculo como última medida de presión para que acepte salir. El Barça necesita hacer caja para inscribir a siete futbolistas (sus cinco fichajes y Dembélé y Sergi Roberto tras renovar) y señala a De Jong.

The Athletic reveló la actuación de la actual junta del Barça. Se pone el foco sobre los contratos que De Jong, Ter Stegen y Lenglet firmaron hace casi dos años bajo el mandato de la directiva de Josep María Bartomeu. El entorno de Frenkie ha respondido, citado por ESPN, asegurando que esta 'filtración' una medida de presión más para empujar a Frenkie de Jong a salir del Barça.

El Barça instó hace unas semanas al centrocampista a revisar el contrato que firmó en 2020. Según la interpretación de la junta de Laporta, la firma podría ser fraudulenta. En contra de la postura del club azulgrana, hay que tener en cuenta que De Jong no podría haber renovado si su contrato no hubiese obtenido luz verde por parte de los servicios jurídicos del Barça, por LaLiga y demás controles.

El periodista Moisés Llorens, de ESPN, da su visión del caso tras haber hablado con el entorno del neerlandés: "El Barça, a mi modo de entender, no está acabando de hacer las cosas bien con el futbolista holandés. Después del tema de las palancas, por él pasa que el Barça pueda encontrar el equilibrio financiero suficiente como para poder inscribir al resto de sus jugadores".

Frenkie de Jong, en un partido de pretemporada del FC Barcelona EFE

La saga continúa y el enfrentamiento crece. En el entorno de De Jong hay molestia por el hecho de que este asunto haya salido a la luz cuando se discute su futuro. El Barça presiona al jugador para que salga del club o, a las malas, acepte una rebaja sustancial de su contrato.

Ofertas por De Jong

A las oficinas del club azulgrana han llegado importantes propuestas por De Jong. Primero llamó el Manchester United, dispuesto a pagar 85 millones de euros por el jugador. Sin embargo, el ex del Ajax descartó la posibilidad de jugar en Old Trafford al no poder disputar la Champions League esta temporada.

El club que más presiona ahora por su fichaje es el Chelsea. Thomas Tuchel le quiere y la opción de irse a Londres seduciría más a De Jong. Pero, de momento, el jugador mantiene su 'no' a salir del Barça. Quiere quedarse en la ciudad condal y no está dispuesto a regalar lo que pactó en su día. Tampoco lo que el club le debe por los pagos aplazados por la pandemia.

