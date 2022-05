La falta de respeto de Raúl de Tomás en el Santiago Bernabéu y un futuro en duda en el Espanyol

El pasado 30 de abril el Real Madrid se proclamó campeón de La Liga 2021/2022 gracias a su victoria contra el RCD Espanyol. En ese duelo se vivieron las dos caras del fútbol. Por un lado, los blancos de fiesta. Por el otro, un jugador enfadado con su entrenador. Algo que ha traído consecuencias, tal y como ha confirmado Raúl de Tomás.

Podía haber sido un capítulo más. Pero la suplencia de 'RDT' contra Osasuna dio de qué hablar. Sobre ello fue preguntado Vicente Moreno en la rueda de prensa posterior al partido ante los rojillos. Y el técnico del Espanyol echó balones fuera: "¿La suplencia de De Tomás? Me gustaría que le preguntases a él".

No ha hecho falta que le pregunten al delantero, precisamente formado en las categorías inferiores del Real Madrid. De Tomás ha emitido un comunicado para reconocer que actuó mal, ya que faltó al respeto a Vicente Moreno. Al que no solo considera su míster, sino también su amigo.

Raúl de Tomás, en un partido del RCD Espanyol de la temporada 2021/2022. RDT AFP7 / Europa Press

"Para todos y cada uno de ellos que no saben del tema, Vicente Moreno, aparte de ser mi entrenador, es mi amigo. Una relación maravillosa que tenemos desde hace años, con nuestros enfados y nuestras alegrías pero el respeto hacia el entrenador es como el respeto hacia un padre", comienza el mensaje de 'RDT' en Instagram.

"Yo cometí el error de faltarle el respeto en el Bernabéu dada la situación del equipo en el terreno de juego, y cuando un jugador se equivoca asume las consecuencias. Yo me equivoqué y por eso pagué este fin de semana no jugar de inicio. No olvidéis que ningún jugador está por encima del club, del vestuario y del propio entrenador. Queda poco, acabemos bien y consigamos el objetivo. Todos a una", sentenció el futbolista.

Futuro en duda

Raúl de Tomás ha demostrado su valía en las filas del Espanyol. Tiene contrato, pero eso no quiere decir que se vaya a quedar más allá del final de la presente temporada. Y es que tiene una cláusula que alguien la puede pagar para sacarle de loa disciplina blanquiazul.

Así lo ha confirmado el CEO del Espanyol, Mao Ye, este mismo lunes: "¿Si seguirá 'RDT'? Esto no lo puede garantizar nadie. Todos sabemos que hay una cláusula de salida, si alguien la ejerce nosotros poco podemos hace". Lo hizo durante la presentación del acuerdo de patrocinio por tres temporadas con Crypto Snack.

[Más información - Mbappé revoluciona Madrid: visita, guiños y el anuncio de su futuro]

Sigue los temas que te interesan