¿Quién será el heredero de Mino Raiola?: Haaland, Pogba y los jugadores top que necesitan un agente

La muerte de Mino Raiola zarandeó el mundo del fútbol. Especialmente por el shock que supuso perder a uno de los agentes más importantes de la industria. Pero, también, por las incógnitas que deja su pérdida. Estrellas del calibre de Erling Haaland o Paul Pogba están en plenas negociaciones para aclarar su futuro. Y la gran duda es saber quién tomará las riendas de la agencia que Mino Raiola convirtió en una fábrica de millones.

El representante italiano se caracterizaba por acumular todo el protagonismo. Tanto que a veces dejaba a un lado al jugador para situarse él en el centro de todos los focos. Un liderazgo que, pese a todo, también contaba con personas de confianza que le ayudaban a gestionar el negocio. Estos últimos meses donde la salud de Raiola fue empeorando sirvieron para comprobar en quién delegaba el agente.

Los dos nombres que más peso han tenido en las gestiones de Raiola son la abogada Rafaela Pimienta y el primo de Mino, Vincenzo Raiola. Los dos han formado parte de más de una negociación. Y, por lo tanto, son la cara más visible de la agencia del italiano. Con un verano por delante donde se esperaba que el representante fuera a ser el gran protagonista de los rumores y acuerdos, Rafaela y Vincenzo podrán dar un paso al frente para mantener el legado de Mino.

En Italia, de hecho, también dan opciones a Zlatan Ibrahimovich. El delantero sueco fue uno de los grandes 'productos' de Raiola y, según Tuttomercato, el veterano jugador podría atreverse a pasar a los despachos para ser uno de los máximos exponentes de la agencia que Mino Raiola.

Por delante, tanto ellos dos como el resto de trabajadores de la agencia tendrán grandes negocios en sus manos. Desde Erling Haaland, cuya salida del Borussia Dortmund es ya un hecho, hasta un Paul Pogba que acaba contrato este 2022 y que no ha renovado todavía con el Manchester United. También hay nombres como De Light o De Vrij que están rodeados de rumores y que podrían cambiar de club.

Haaland, City o Madrid

El delantero noruego protagonizará la operación del verano. Al menos es lo que se prevé. Haaland tiene una cláusula de salida del Dortmund de 75 millones de euros y tanto Real Madrid como Manchester City pelearán por hacerse con sus servicios. El gran problema reside en el factor económico, pues hasta la pérdida de Mino Raiola, el destino de Haaland iba a estar en el club que mejor oferta salarial hiciera.

Las cifras sobre la prima de fichaje que pedían tanto Raiola como el padre de Haaland han ido hasta los 40 millones de euros, según lo publicado hasta la fecha. Una muestra del impacto de la operación y de la importancia del entorno de cada jugador. Pero, en cualquier caso, se esperaba que este mes de abril se diera a conocer cuál era la decisión de Haaland.

El noruego no ha roto su silencio y mantiene la incógnita. En su caso, el peso de Rafaela Pimienta puede ser clave. La abogada ya había llevado parte de las negociaciones para su futuro y ahora deberá ganar más relevancia todavía para poner punto final al culebrón Haaland. Mánchester o Madrid será el destino del atacante.

Tres estrellas en duda

Frente a la claridad sobre el futuro de Erling Haaland, que es público y notorio que no está Dortmund, se encuentran las dudas respecto a Paul Pogba, De Light y De Vrij. El francés acaba contrato en 2022, mientras que De Vrij lo hace en 2023 y De Light en 2024. Pese a esa diferencia de fechas, sus marchas este mismo verano vienen copando la actualidad deportiva de sus países.

Paul Pogba ha sido relacionado con el Real Madrid en varias ocasiones. El francés, de hecho, no ha dudado nunca en mostrar su intención de vestir de blanco. Sin embargo, no ha habido novedad alguna. El Manchester United le quiere renovar y el jugador no vería mal continuar. Raiola, siempre tan polémico, llegó a dar por concluida la etapa del francés en Old Trafford. Pero nada ha cambiado y habrá que ver si lo hace en los próximos meses. De no hacerlo, Pogba será agente libre.

De Light, jugador de la Juventus, y De Vrij, del Inter de Milán, son otros dos de los nombres de la agencia Raiola que pueden cambiar su futuro. El primero tiene contrato hasta 2024, pero medios italianos señalan que le dejarían salir a cambio de 85 millones de euros. Un precio importante y para el que la presión del jugador podría ser clave. De Vrij, por su parte, tiene vinculación hasta 2023. En los últimos tiempos ha sido vinculado con el Barcelona y el Inter incluso le busca sustituto.

Incluso en esta lista de incógnitas podría meterse a Donnarumma, cuyo fichaje por el PSG el pasado verano como agente libre no ha terminado de cuajar. El portero italiano, una de las últimas perlas gestionadas por Raiola, no termina de encontrar la continuidad y las dudas sobre su futuro han surgido tras la última crisis en París.

