Emery apela a la ilusión para la remontada del Villarreal al Liverpool: "Sería la excelencia"

A ilusión no gana el Liverpool FC. Ganas sobran en el Villarreal CF pensando en remontar el 2-0 de ventaja que se traen los de Jürgen Klopp para presentarse en el Estadio de La Cerámica. Unai Emery, en la rueda de prensa previa a la vuelta de semifinales de la Champions League, se encargó de demostrarlo haciendo hincapié sobre el aspecto motivacional para darle la vuelta a la eliminatoria. El vasco recordó que nadie ha ganado este año a los ingleses por más de dos goles.

Confianza del vestuario

"Estamos muy ilusionados. Vamos a jugar unas semifinales de Champions. Jugamos 90 minutos ante el favorito... en su estadio nos ganaron con justicia. Pero pudimos defender bien y estamos mentalizados de jugar nuestro partido, de buscar nuestras opciones, enfrentarlos y ganarles los duelos. Jugamos ante el mejor equipo del mundo. Ellos juegan con una sensación de superioridad al rival. Desde la ilusión de estar aquí en semifinales, vivir este momento, con nuestros amigos y aficionados. Pasar esto sería la excelencia. No sé si seremos capaces de llegar a la excelencia".

Qué tiene que cambiar

"Primero, jugamos en La Cerámica, estaremos con nuestra afición; segundo, tenemos que ganar; y tercero, tenemos que defender. El partido defensivo debe ser brutal. Y a partir de ahí, ser capaces de encontrar lo que allí no encontramos, nuestro juego".

El Barça - PSG

"Muchas circunstancias cambian. Estamos encontrando buena sintonía con nuestra afición, buen juego, buenos arbitrajes. Nos beneficia que el gol fuera de casa no valga doble. No buscamos referencias externas, sino cosas nuestras. Encontrar una referencia en el juego que nos haga acercarnos a ellos. El factor campo fue muy importante en Liverpool, nos gustaría que aquí sea igual a nuestro favor".

Lesionados

"Falta un último entrenamiento. Gerard hoy ha entrenado, esperamos que mañana tenga buenas sensaciones y sea de la partida. Danjuma tiene unas molestias. Veremos si mañana está en condiciones de jugar. Yeremy sí va a ser baja".

El Arsenal - Rennes

"Me has hecho recordar esta eliminatoria. No la he utilizado pero es verdad que aquella eliminatoria tuvimos que hacer un partido en casa donde defendimos muy bien y tuvimos acierto en ataque. Tiene ciertos paralelismos: respetar cosas del rival, sacar tu nivel, defender bien... Pero el nivel esta vez va a ser muy superior".

La medular del Liverpool

"Allí hicieron un partido espléndido, Thiago fue MVP, Fabinho lleva una trayectoria espléndida. Tienen juego y se agregan a las necesidades defensivas de su equipo. Nosotros defendimos muy bien pese a que ellos recuperarán rápido. Los tres de arriba tuvieron ocasiones pero no importantes. Hicimos un partido reconocible a nivel defensivo. Esta vez también debemos encontrar nuestro juego. Si mañana otra vez el MVP es un jugador del Liverpool es que estamos fuera. Si es uno de los nuestros, tendremos opciones".

La afición

"Estamos viviendo un momento histórico. El año pasado, la Europa League, este año, semifinales de Champions. La afición se siente muy orgullosa de este proyecto. No a todos en el pueblo les gusta el fútbol, pero sí tienen sentimiento de pertenencia. Vendrán 23.000 espectadores pero el predominio será amarillo y el sentimiento de orgullo. Estamos aquí y queremos jugar la final. Trabajaremos para ganar el partido, no nos vale con estar aquí y sentirnos orgullosos".

La ventaja del Liverpool

"Tenemos que hacer un partido perfecto. La excelencia o cerca de ella. Hay que encontrar debilidades. Nosotros manejamos estos datos. Pero estamos trabajando el partido para ver si somos capaces".

Guerra de declaraciones

"No he leído nada ni he escuchado nada. Nos hemos centrado en nuestro trabajo interno".

[Más información: En Inglaterra se mofan del Villarreal tras caer ante el Liverpool: "Una vergüenza para la Champions"]

Sigue los temas que te interesan