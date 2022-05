Pau Torres pasa de la Premier League: "Voy a jugar unas semifinales con el equipo de mi ciudad..."

Es uno de los focos puestos sobre la eliminatoria. Pau Torres pudo abandonar el Villarreal FC este pasado verano después de que un equipo de la Premier League se lanzara a por él. Ahora se enfrenta a otro en unas semifinales de la Champions League, después de apostar por quedarse en el equipo de su pueblo para disputar la máxima competición continental. Está claro que acertó y quiere demostrar con la remontada ante el Liverpool FC que tiene nivel para esa competición.

Fe en la remontada

"Somos conscientes de lo que hay en juego y de lo que hay que hacer. Tenemos nuestro plan de partido. Hemos visto a un Villarreal muy fuerte en partidos importantes".

Guión del partido

"El objetivo sólo es uno, da igual cómo se consiga. Un gol en cualquier momento nos mete de lleno en la eliminatoria. Ponernos por delante en el marcador nos mete de lleno y sabemos lo que hay que hacer".

El Bayern

"Es un partido que puede servir de ejemplo y supimos someterle en nuestro estadio. Creo que fue un resultado corto porque tuvimos muchas ocasiones. Es el ejemplo perfecto. Ellos favoritos y nosotros en nuestro estadio".

La "vergüenza"

"No hemos visto esas declaraciones. No las respeto. No diremos nada hasta que no acabe el partido".

Motivación

"El míster nos ha dicho que seamos nosotros mismos. Estamos preparando muy bien la eliminatoria. El plan de partido en las otras eliminatorias ha servido y hemos superado a rivales superiores. Vamos a poder ver a un Villarreal muy reconocible, con el que todos nos sentimos identificados".

¿Sorprendidos?

"Nos nos sorprendió. Ellos desactivaron nuestro ataque y en el segundo tiempo nos superamos. Ahora hay que jugar en casa. Las eliminatorias son a 180 minutos y queda la mitad".

Mensaje a la afición

"Al aficionado le diría que disfrute. Esto sólo se ha vivido una vez en la historia del club".

Su futuro

"Voy a jugar unas semifinales con el equipo de mi ciudad, de mi pueblo y no hay nada que me importe más. Hay que disfrutar porque esto sólo se ha vivido una vez en la historia del club".

