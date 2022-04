El vendaval ofensivo del Liverpool en Anfield se lleva por delante al submarino del Villarreal

El Liverpool FC va lanzado a por otra final de la Champions League. La resistencia que planteó Unai Emery para tratar de frenar a un imparable equipo de Jürgen Klopp duró 50 minutos. El 2-0 que imperó en el marcador al final del partido es breve para demostrar lo que se vivió sobre Anfield este miércoles. [Narración y estadísticas: Liverpool FC 2-0 Villarreal CF]

Eso sí, para abrir la lata el equipo local necesitó que Pervis Estupiñán tocase lo justo un centro para provocar que Gerónimo Rulli no pudiera atajar el balón. Sadio Mané aprovechó un gran balón de Mohamed Salah para darle ventaja a los ingleses para viajar al Estadio de la Cerámica la próxima semana. 20 remates contra uno del Villarreal, que no fue a portería, explican lo sucedido en The Kop.

El submarino amarillo se plantó delante de su portería y no pudo moverse de ahí por mucho que lo intentó. No disparó a la portería de un Alisson Becker que no tuvo trabajo. En cambio, lo que vivió el Villarreal sobre su área fue un vendaval ofensivo, tanto de centros como de disparos desde fuera del área. Había avisado el equipo británico en la primera parte con dos lanzamientos al palo, sobre todo con uno muy violento del español Thiago. No perdonaron en la segunda mitad.

Desde que comenzaron los 45 minutos restantes, Emery vio como su equipo estaba maniatado y casi condenado a la rendición. No lo permitían ni Raúl Albiol, que despejaba todo lo que le llegaba, ni Pau Torres, que vivió otra noche para curtirse en la élite. No pudieron hacer nada con ese centro envenenado por Estupiñán.

Sí tiraron el fuera de juego para impedir el segundo gol, pero Salah sacó la escuadra y el cartabón para darle el balón a Mané en el momento justo. Queda La Cerámica, pero la sensación es que este Liverpool es imparable ahora mismo. Tienen en bandeja la clasificación para la final, aunque todo el pueblo de Villarreal apretará en busca de una remontada imposible el próximo martes y que el sueño que están viviendo pueda prolongarse con una final inimaginable.

Resistencia

Emery eligió a Chukwueze como una de las referencias en ataque de inicio, tratando de amedrentar a los centrales del Liverpool junto a Danjuma. Lo Celso era desplazado a la banda derecha para formar por detrás de los puntas dos líneas rectas que asemejaban la figura del submarino amarillo delante de la portería de Rulli. El ritmo vertiginoso de este Liverpool, animado por un Anfield que nunca falla, sería una tortura continua para el equipo castellonense.

Aún así, les valdría para salir vivos en la primera mitad. La realidad era que más allá de varios centros, solo habían amedrentado desde fuera del área. Lo intentaron los Salah y Mané; este miércoles estuvo algo más tímido Luis Díaz. Liderados por un Thiago que se inventaba todo el juego que le dejaban crear desde el Villarreal, no lo estaban teniendo fácil para pisar dentro del terreno que protegía Rulli. Fue el español el que tuvo la más clara con un tiro que tocó la cruceta antes de pasar por vestuarios.

Un vendaval

Pero lo que ocurrió tras salir por el pasillo del letrero con el lema del Liverpool, fue imparable. Desde el minuto 46 el Villarreal se vio incapaz de pasar del centro del campo. Y tras tanta resistencia, el Liverpool abriría los boquetes. Primero lo hicieron con la jugada desafortunada de Estupiñán. Quizá Rulli pudo hacer algo más. Aún así, el balón acabó dentro de la red y el partido se rompía.

Aunque no dio tiempo. Dos minutos después Salah sacaba la varita para engatusar a toda la defensa del Villarreal. Tras ello, le dio un pase de fantasía a Mané que no perdonaba. No se relajaría el equipo de Klopp y el Liverpool buscaba más.

Sadio Mané bate a Gerónimo Rulli. REUTERS

Con Luis Díaz entrando como cuchillo en mantequilla y un Robertson que esta vez sí estaba adelantado cuando marcaba el tercero seguía amedrentando al equipo castellonense. Se quitaron el corsé tímidamente los muchachos de Emery en los últimos minutos, pero sin encontrar la portería de Alisson. Quedan 90 minutos de eliminatoria y, pese al mérito que tiene llegar a esta ronda, el Villarreal parece con pie y medio fuera de la Champions.

Liverpool 2-0 Villarreal

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold (Gomez, min. 81), Konaté, Van Dijk, Robertson; Thiago, Fabinho, Henderson (Kieta, min. 72); Salah, Mané (Jota, min. 72) y Díaz (Origi, min. 80).

Villarreal: Rulli; Foyth, Albiol, Torres, Estupiñán (Trigueros, min. 72); Capoué, Parejo (Aurier, min. 72), Coquelin (Pedraza, min. 57), Lo Celso; Danjuma (Alcácer, min. 86) y Chukwueze (Dia, min. 72).

Goles: 1-0, min. 53, Estupiñán (p.p.); 2-0, min. 55, Mané.

Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia). Amonestó a Van Dijk (min. 32) por parte de los locales y Estupiñán (min. 47) y Lo Celso (min. 62) por parte de los visitantes.

Incidencias: Partido de ida de semifinales de la Liga de Campeones disputado en el estadio Anfield ante unos 53.000 espectadores.

