Joaquín desvela su charla con Felipe VI al darle la Copa del Rey: "Sé que él tiene raíces béticas"

La imagen de Joaquín Sánchez hablando con Felipe VI poco antes de levantar el título de campeón de Copa fue una de las más destacadas del partido. El delantero del Real Betis mantuvo una pequeña conversación que llamó mucho la atención de los espectadores por su cercanía. El delantero ya dio detalles en redes sociales, pero ha sido en la televisión del club donde ha explicado lo que ocurrió.

Joaquín, en una intervención en los medios oficiales del Real Betis, ha desvelado la conversación que tuvo con Felipe VI. Según el atacante del Betis, el Rey le dijo: "Enhorabuena, os lo merecéis. Y tú más, me alegro mucho por ti. Disfrútalo con tu gente". Unas palabras que Joaquín agradeció, tanto por las formas como por la persona de las que procedían.

"Es un orgullo, un privilegio, primero por su presencia y segundo porque yo sé que él tiene raíces béticas. Su abuela era del Betis. Con los nervios y la emoción se me olvidó decírselo", ha reconocido en la televisión del club. De hecho, el propio Joaquín dedicó el título a la abuela del Rey en una imagen compartida en sus perfiles oficiales.

"Gracias Majestad por tus bonitas palabras. Esto va por tu abuela también que era bética. Viva España y viva el Betis", llegó a escribir el capitán del equipo verdiblanco en una imagen posteada en su cuenta de Instagram. El jugador incluso ha compartido un vídeo grabado a escasos centímetros de donde se encontraban ambos y en el que se puede comprobar la buena relación entre jugador y Rey. Escenas que forman parte de su comentada celebración.

El futuro de Joaquín

El delantero bético, además de sacar a la luz esa pequeña charla con el monarca, también ha reconocido cómo gestionó su decisión de renovar por una temporada más. Joaquín confirmó que quiere jugar el año que viene en el Betis y, pese a que dio la noticia en plena fiesta de celebración, en la televisión del club ha detallado que la idea estaba mucho más estudiada y consensuada.

Joaquín habló con su familia para saber qué opinaban. También a emblemas de club como Alexis y Rafael Gordillo. Pero fue determinante conocer cuál era la opinión de quien tendrá que ponerle en el terreno de juego: Manuel Pellegrini. El técnico, en una conversación con su capitán, le trasladó sus impresiones sobre que jugara un año más en el equipo. Una opinión clave teniendo en cuenta las complicaciones que hubo a principio de temporada.

"Cuando me planteo continuar un año más con el primero que hablo, además de con mi familia, es con Pellegrini. Le conté que con el club estaba todo en sintonía", ha reconocido en los medios oficiales del Betis. Pese a que "a principios de temporada" se lo pensó "más, si seguir o no", tras una gran segunda parte de temporada todo cambió. "Me dijo que para él era un aporte importante, ya sea desde el principio o como revulsivo". "Para él tenía la puerta abierta si quería seguir y le haría enormemente feliz", ha espetado.

