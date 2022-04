Unai Emery: "Tenemos pocas opciones con este resultado, pero tenemos alguna en la vuelta"

El Villarreal no pudo sacar un buen resultado de Anfield ante un Liverpool sin freno alguno. El equipo de Jürgen Klopp fue muy superior y el 2-0 incluso quedó como un resultado corto. Unai Emery, técnico del Villareal, reconoció la superioridad rival y destacó que el partido de vuelta espera que sea diferente.

El entrenador del Submarino Amarillo, tanto en Movistar Fútbol como en la posterior rueda de prensa, fue muy sincero al reconocer que no consiguieron generar ninguna ocasión de peligro. El planteamiento que tenían elaborado no tuvo éxito y tuvieron que reducir su influencia a defender y buscar algún contraataque.

Sin factor sorpresa

"En semifinales tienes que encontrarte con los favoritos. En semifinales el factor sorpresa se diluye. En octavos puedes jugar un poco con eso. Hoy era un partido que queriendo llevar el control del partido, no nos han dejado. Queriendo correr hacia su espalda, tampoco lo hemos hecho. Hoy era resistir defensivamente todo lo que podíamos para tratar de tener opciones en el segundo partido. Eso sí lo hemos hecho. Va a ser diferente".

Gran Liverpool

"Siempre hay mérito y demérito. Es el Liverpool. Sabemos que son favoritos y mejores, pero también que podemos competirles. Hoy no lo hemos hecho, pero hay momentos en los que también tienes que relativizar. Hoy podría haber sido peor. No vamos a decir nada. El partido tenemos que tratar que sea totalmente diferente allí. Jugar como nosotros queremos y a ver si ellos son capaces de exigirnos tanto como hoy. La idea no ha salido. Marcar un gol en 90 minutos podemos hacerlo".

"Hoy era resistir defensivamente todo lo que podíamos para tratar de tener opciones en el segundo partido. Allí va a ser diferente", @UnaiEmery_. #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/XN6aM4fCFp — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) April 27, 2022

Podría ser peor

"Les han anulado algún gol en fuera de juego porque hemos hecho bien la defensa. Nosotros no hemos tenido ocasiones de gol... Podría haber sido peor porque no hemos podido tener expectativas de mejoras. El segundo partido son 90 minutos y trataremos de que sea diferente".

Opciones

"Trabajamos sobre realidades, sobre ser natural. Estamos aquí por haber hecho algo. Todas las eliminatorias las hemos jugado a dos partidos. Tengo esperanza".

Plan

"El Liverpool ha sido superior, ha sido mejor en los 90 minutos. Hemos querido llevar el partido con mejores situaciones de juego a favor nuestro. Estaba claro que necesitábamos defender mucho. Necesitábamos también recuperar el balón para salir al contragolpe. También saltar su presión. Lo hemos hecho menos veces de las que queríamos, no hemos creado prácticamente ocasiones. El 2-0 es un resultado claro, merecido, podría haber sido incluso con mayor diferencia. Lo único que podemos pensar es que este 2-0 nos tiene que dar la posibilidad de tener un partido diferente en casa. Estamos aquí porque el equipo lo ha merecido. Hemos hablado al final del partido que allí será diferente".

Cambios en la vuelta

"Quiero jugarlo, prepararlo. Y ver si somos capaces de hacer un partido diferente".

Defensivos

"Queríamos ganar, no hemos podido. Queríamos empatar, no hemos podido. Queríamos perder por la mínima, no hemos podido. Queríamos marcar un gol... Pero con 2-0 no quería que marcasen el tercero".

Vuelta en casa

"Veníamos de dos eliminatorias jugando el primer partido en casa y luego fuera. Este es al revés. La sensación es que estábamos jugando bien, pero que ellos nos podían marcar en cualquier momento. Lo merecían. El gol podía llegar de una manera u otra. Hemos tenido situaciones defensivas buenas para evitar más goles. No puedo reprochar nada, tengo que aceptarlo. Hoy no teníamos el sostén del partido de casa. Ahora lo que quiero hacer es ver cómo respondemos en casa".

Dependencia de Gerard

"Llevamos toda la temporada de que no podemos depender de un jugador. Hoy ha habido futbolistas que estoy seguro que la semana que viene van a encontrar más brillo. A nivel colectivo vamos a encontrar más participaciones. Aquí es muy difícil. El resultado no está muy lejos de lo que podía pasar. Tenemos pocas opciones, pero tenemos alguna".

Hay posibilidades

"Yo he tenido experiencias. Muchas. Podemos buscarlas en otros equipos. Cada partido es uno y las respuestas pueden ser diferentes. Está claro que hay una cosa que hay que hacer: ellos no han sentido amenaza del Villarreal. El reto es que allí sí, que vean dificultades. Estamos en semifinales con una sonrisa y con opciones. Ayer vimos un partidazo, hoy otro partido donde el Liverpool ha sido superior. Pero vamos a jugar el siguiente partido".

Afición

"Agradecerles todo el desplazamiento. Todo lo que estamos viviendo. La temporada pasada no pudieron viajar por el Covid. Aquí es el primer partido. Ahora vamos a vivir todo esto en Villarreal. Vamos a jugar con una desventaja en el marcador, contra el favorito... Pero allí vamos a ser nosotros y buscar. Hoy queríamos ser nosotros pero no nos han dejado. Tenemos ese reto personal y colectivo".

