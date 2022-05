El entrenamiento de Carlos Alcaraz con Novak Djokovic, al descubierto: "Me dio una paliza..."

El Mutua Madrid Open sigue disfrutando de la presencia de los mejores tenistas del mundo esta semana en la capital de España. Este lunes se desató la locura no en la pista Manolo Santana, tampoco en las otras dos principales, si no en una de las de entrenamiento. Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se dieron cita para hacer una sesión juntos, provocando que este lugar se convirtiera en el epicentro del torneo durante la media hora que compartieron.

La festividad en la Comunidad de Madrid propició que miles de aficionados acudieran en la jornada de este lunes a disfrutar del tenis en la Caja Mágica dispuestos a ver a sus ídolos. Alcaraz ya es uno de ellos, como quedó patente al término del entrenamiento, cuando el murciano se acercó al público y durante casi diez minutos estuvo firmando autógrafos en pelotas, gorras y toallas. Pero el acontecimiento trascendental ocurrió antes de este baño de masas.

Alcaraz y Djokovic congregaron a un buen número de aficionados y curiosos en su entrenamiento. El aforo de la pista se quedó pequeño. Todos los asientos estuvieron ocupados y, tras la valla, las personas a pie se agolparon en tres y cuatro filas. Eso sí, el serbio no contó con un solo gramo de complicidad por parte de la afición española después de lo vivido durante todo este 2022 con el tenista número uno del mundo. Se marchó sin firmar autógrafos.

El nuevo integrante del top10 pudo entrenar por primera vez junto a Djokovic. Era una de las pocas grandes raquetas que le faltaba por probar y, aunque lo habían intentado en el pasado, por unas razones u otras, no pudieron. Finalmente, se produjo el encuentro y pudieron coincidir en la misma pista. Durante media hora se dieron cita dos de los tenistas que más público atraen en este momento, compartiendo una sesión muy valiosa para sus respectivos inicios de torneo.

Después, fue el murciano el que desgranó este encuentro en el canal de Twitch del torneo donde explicó cómo fue la experiencia. "Me ha metido una paliza, pero yo me he visto bien de juego", explicaba entre carcajadas Alcaraz. Carlos admitió también estar teniendo problemas con las características de este torneo: "Adaptarse a la altura que no es fácil y yo lo puedo verificar estos días en Madrid". Aún así, ha sido una experiencia inolvidable.

Días especiales

La celebración de este Mutua Madrid Open coincide con el 19 cumpleaños del tenista. Alcaraz recordó lo que supuso el año pasado llegar a la mayoría de edad durante el torneo con el cariño que le brindaron: "Es súper jugar en España con la gente y vamos a intentar ganar mañana para jugar otra vez aquí en mi cumpleaños. Me acuerdo que por el tema de la pandemia la presencia de público estaba limitada, pero aún así sentí el cariño".

