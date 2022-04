El boicot a Wimbledon puede empezar en Madrid: Azarenka y Djokovic, líderes de la revolución

Wimbledon decidió romper la unanimidad del mundo del deporte vetando a todo tenista ruso o bielorruso. Una sanción que ha generado un terremoto en ambos circuitos y que otros grandes torneos no están respaldando. El abierto londinense se enfrenta tanto a las críticas como a los boicots, pero por el momento no se han movido ni un ápice de su posición. Mientras tanto, estrellas como Djokovic, Azarenka o Jabeur se movilizan desde Madrid para cambiar esa postura.

El Mutua Madrid Open ha logrado reunir a las principales raquetas de la ATP y WTA. Pero las ruedas de prensa se están convirtiendo más en un atril sobre el que opinar acerca de Wimbledon que en un espacio para analizar el torneo de tierra batida. Tras los primeros días de competición, jugadoras como Azarenka y Ons Jabeur se han pronunciado rechazando contundentemente la postura de Wimbledon.

Unas palabras que se suman a las negativas de ATP y WTA, y especialmente a la de Novak Djokovic. El tenista serbio fue de los primeros en romper su silencio para criticar la postura de Wimbledon. El número uno del mundo, alejado de los focos tras su deportación de Australia a principios de año, reconoció que condenar la invasión de Ucrania no tenía que suponer la expulsión de tenistas neutrales.

Statement regarding Russian and Belarusian individuals at The Championships 2022. — Wimbledon (@Wimbledon) April 20, 2022

Así las cosas, a unos meses de que comience el gran torneo de hierba de la temporada, las críticas a la organización aumentan. El Mutua Madrid Open continúa con su planificación, pero mientras se desarrolla el torneo en la pista, en el interior de las instalaciones comienzan a pedirse boicots a Wimbledon por su maniobra política.

Azarenka pide un boicot

La tenista bielorrusa es una de las afectadas directamente por el veto de Wimbledon. Por ello, ha empleado su participación en el Mutua Madrid Open para denunciar la situación. La veterana jugadora, actualmente 17 del ranking WTA, ha llegado a tener conversaciones telefónicas con la dirección de Wimbledon para conocer sus razones. Sin embargo, en las charlas que han tenido estos días no ha encontrado una explicación coherente al veto sufrido.

"Nunca apoyaré la guerra. Nunca apoyaré la violencia", ha señalado en las últimas horas Azarenka. Pero, a la vez, ha dejado claro que no entiende a Wimbledon. "Si me preguntan si estoy de acuerdo con Wimbledon o entiendo su razonamiento después de una llamada personal con ellos, no, no lo veo", ha criticado ante los medios de comunicación desde Madrid.

Es más, la bielorrusa ha dado un paso al frente para ser la primera en pedir un boicot. "Debería haber una reacción", ha reclamado a la WTA tras conocerse que la dirección del circuito tampoco está a favor de los vetos realizados por Wimbledon. Azarenka, que ha superado su primer partido en Madrid, ya ha iniciado esa ofensiva contra el torneo londinense.

Algo similar sucede con Ons Jabeur. La tenista tunecina, número 10 del mundo mientras participa en Madrid, también ha pedido no "mezclar política y deporte" porque "es muy triste lo que está pasando en el mundo". Para mostrar su rechazo a la decisión de Wimbledon, ha pedido mirar a otros territorios: "¿Qué pasa con los demás países donde la gente y los niños han estado muriendo?".

Djokovic, el primero

Las palabras de Azarenka y Jabeur llegan días después de las declaraciones de Novak Djokovic, que también se atrevió a poner en duda la decisión de Wimbledon. El serbio, que no sabía si iba a poder participar al no estar vacunado, tendrá vía libre para poder pisar la hierba londinense. Algo que no podrán hacer bielorrusos ni rusos por la decisión de la directiva.

"Siempre condenaré la guerra. Yo sé, como niño de la guerra, cuántos traumas emotivos deja, y que el pueblo es el que más sufre. En los Balcanes tuvimos muchas guerras en la historia reciente", quiso contextualizar Djokovic. "No obstante, no puedo apoyar la decisión de Wimbledon porque los jugadores no tienen nada que ver con eso", denunció el número uno del mundo.

Si a todo ello se le suma que nombres como Medvedev o Rublev no podrán participar, y a los rumores de un posible boicot al torneo de hierba, el escenario que se augura es de todo menos tranquilo. La revuelta contra Londres y Wimbledon puede comenzar en Madrid, que desde un primer momento dejó total libertad a los participantes: desde rusos y bielorrusos (siempre como neutrales) hasta los no vacunados.

