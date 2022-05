Nadal, señalado al criticar el veto de Wimbledon a tenistas rusos: "¿Es justo que mueran ucranianos?"

Las palabras de Rafael Nadal rechazando el veto de Wimbledon a tenistas rusos y bielorrusos han tenido consecuencias. El manacorí ha sido señalado por Sergyi Stakhovskiy, extenista y uno de los nombres del deporte que más están denunciando los ataques rusos a Ucrania. En un mensaje al español, pregunta si "es justo que los ucranianos estén muriendo" durante toda esta invasión.

"Querido Nadal. Competíamos juntos... nos hemos enfrentado. Por favor, dime si es injusto también que los tenistas ucranianos no puedan volver a casa, que los niños ucranianos no puedan jugar al tenis y si es justo que los ucranianos estén muriendo", ha publicado el exjugador Stakhovskiy en sus redes sociales citando unas palabras de Rafa Nadal sobre lo "injusto" del veto de Wimbledon a rusos y bielorrusos.

Nadal había mantenido silencio hasta el momento. Como él, muchos otros nombres del circuito estaban evitando posicionarse en este conflicto con Wimbledon. Sin embargo, desde Madrid, el español tuvo que pronunciarse acerca de la prohibición de que tenistas rusos y bielorrusos compitan sobre la hierba londinense.

"Es muy injusto de cara a mis compañeros: ¿qué culpa tienen ellos de lo que está sucediendo con la guerra? Lo siento por ellos y ojalá no fuera así, pero al final sabemos que esto es lo que hay. Vamos a ver si tomamos algún tipo de decisión al respecto. Cuando el Gobierno pone unas medidas hay que seguirlas", espetó Nadal.

"En este caso es Wimbledon que toma esa decisión sin tener la obligatoriedad de tomarla. Los Grand Slam son los torneos que puntuamos más. Tendremos que ver las medidas que se toman. Es una cosa muy injusta para ellos", recalcó el tenista español. Unas palabras que siguen a las de otras referencias como Novak Djokovic, que fue el primero en posicionarse en contra de tal medida.

Murray, también en contra

El británico ha sido de los últimos en posicionarse en contra del veto. En su caso, las palabras cobran mayor relevancia al ser uno de los nacionales en Wimbledon. Según Murray, tras mantener conversaciones tanto con la organización como con los tenistas, es difícil posicionarse y tomar una medida correcta.

"He hablado con algunos de los jugadores rusos. He hablado con algunos de los jugadores ucranianos. Me siento muy mal por los jugadores a los que no se les permite jugar y entiendo que les parecerá injusto. Pero también conozco a algunas de las personas que trabajan en Wimbledon, y sé lo difícil que era la posición en la que se encontraban", ha defendido Andy Murray desde Madrid.

"Lo siento por todos, lo siento por los jugadores que no pueden jugar, y no apoyo ni a un lado ni al otro. No apoyo que los jugadores sean sancionados", ha recalcado Murray acerca de la medida impulsada por la organización.

Hasta el momento, Wimbledon es el único gran torneo que está prohibiendo la participación directa de jugadores rusos y bielorrusos. A pesar de que estos compitan bajo bandera neutral, el torneo ha optado por evitar cualquier tipo de imagen que lastre a la competición. Mientras los grandes del circuito se oponen, el histórico Grand Slam mantiene su estrategia.

