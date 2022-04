Federer empieza a confirmar su agenda en el tenis para este 2022

El mismo día que se ha conocido que Novak Djokovic podrá jugar en Wimbledon pese a no estar vacunado contra la Covid-19, se ha confirmado que Roger Federer ya comienza a confirmar su agenda para este 2022. Aunque todavía queda mucho para que dé inicio la edición de este año, desde el ATP 500 de Basilea se ha afirmado que el tenista suizo estará presente en su torneo.

Un regreso muy esperado el de Federer. No solo por las lesiones que le han mantenido alejado de las pistas en los últimos meses, sino también porque hace ya dos años que el torneo de Basilea no se celebra por culpa de la pandemia del coronavirus. No hay que olvidar que este ATP 500 se disputa en la ciudad natal del que fuera número uno del tenis.

"Después de una pausa de dos años debido a la pandemia, el Swiss Indoors Basel regresará al ATP Tour en el otoño de 2022. El 10 veces campeón de individuales y héroe local, Roger Federer, anunció su regreso al estadio en St. Jakobshalle. El mejor suizo de todos los tiempos ha confirmado que su agenda inicial incluirá la Copa Laver en Londres seguida por el Swiss Indoors en Basilea", ha confirmado la organización del torneo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Swiss Indoors (@swissindoorsbasel_official)

El propio tenista suizo compartió la publicación de Instagram en sus stories. Pese a los problemas físicos que han lastrado su rendimiento en los últimos años, Roger Federer todavía tiene ganas y ambición para seguir compitiendo. Al menos en algún torneo más antes de dejar la raqueta a un lado.

¿Retirada?

Además de su presencia en el ATP 500 de Basilea, Federer también participará en la Laver Cup, que este año 2022 se celebra en Londres entre el 23 y el 25 de septiembre. El tenista helvético no juega desde la pasada edición de Wimbledon de 2021, donde cayó eliminado en la ronda de cuartos de final.

Wimbledon es su torneo favorito. Su ilusión estaba puesta en poder disputar, al menos, una edición más del Grand Slam británico. Sin embargo, ya se ha confirmado que por sus problemas físicos no estará en el All England Club. Ahora solo falta por ver si ese torneo en casa, en Basilea, es el último antes de la retirada de uno de los mejores tenistas de todos los tiempos.

