Tsitsipas sentencia al 'Big Three' de Rafa Nadal y habla sobre su 'enemigo' Carlos Alcaraz

Una vez Stefanos Tsitsipas se coronó en el Masters 1000 de Montecarlo por segunda edición consecutiva -ganó al español Alejandro Davidovich-, el tenis tiene de inmediato su siguiente cita en el Barcelona Open Banc Sabadell. Antes de su debut, el griego ha hablado acerca de la ausencia de Rafa Nadal, del 'Big Three' en general y de la rivalidad histórica que espera protagonizar junto a Carlos Alcaraz.

El tenista griego llega con el cartel de favorito para hacerse con el triunfo, pero no quiere un exceso de confianza. La ausencia de Rafa Nadal, el rey de la arcilla en los últimos años, coloca a Stefanos Tsitsipas como el número uno en las quinielas para ganar. Pero él mismo ha afirmado que hay más candidatos a la victoria final.

"No creo que sea el único favorito porque hay muchos especialistas en tierra aunque no esté Nadal. Me gusta pasar de Montecarlo a Barcelona. Creo que aún no he sacado todo mi potencial", ha señalado Tsitsipas antes de su debut en el también conocido como Conde de Godó.

Stefanos Tsitsipas, en la final del Masters 1000 de Montecarlo 2022 Reuters

Es inevitable no recordar a Rafa Nadal cuando se habla de este torneo. El tenista manacorí se bajó del Masters 1000 de Montecarlo y tampoco estará en la Ciudad Condal. Donde no fallará, a menos que surja un imprevisto, es en Roland Garros. En el Grand Slam francés, su torneo favorito, buscará su major número 22.

Sobre él y el 'Big Three' (que forman el propio Rafa Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer) ha hablado también Stefanos Tsitsipas: "El 'Big Three' ya no es tal porque no son los tres mejores del ranking. Federer hace tiempo que no juega y a Nadal y Djokovic les sigo viendo competitivos".

Carlos Alcaraz

No estará Rafa Nadal en el Barcelona Open Banc Sabadell, pero sí habrá presencia de la 'Armada' en el torneo. Uno de los grandes atractivos para la afición española es ver en acción a Carlos Alcaraz. También al murciano se ha referido Stefanos Tsitsipas en estas declaraciones previas a su debut en la arcilla. Le ve como su gran rival para el futuro.

"Carlos es de los jugadores más complicados y más completos con los que me he enfrentado. De hecho, nunca le gané. Espero mejorar respecto a los dos partidos anteriores si me toca jugar con él. Creo que nuestra rivalidad se extenderá en el tiempo", ha sentenciado el griego.

