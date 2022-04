Los motivos de Tom Brady para dar marcha atrás a su retirada, al descubierto

1 de febrero de 2022. El mundo del deporte se quedó un poco 'huérfano' con el anuncio de Tom Brady de su retirada. Se iba el que es, hasta la fecha, el mejor jugador de fútbol americano de todos los tiempos. Incluso se podría decir más: el verdadero número 1 de entre todos los deportes.

Sin embargo, poco más de un mes después, el mítico '12' decidió que todavía no había llegado su momento. No dijo entonces los motivos que le llevaron a retractarse. Pero ese momento ha llegado ahora. Durante una entrevista para ESPN, Tom Brady ha explicado el porqué dio marcha atrás a su retirada.

En agosto cumple 45 años, pero todavía se ve con las fuerzas, las ganas y la ambición suficientes para seguir dando guerra en la NFL: "Sabía que físicamente mi cuerpo todavía podía hacer lo que podía hacer y obviamente tengo amor por el juego, siempre tendré amor por el fútbol. Creo que físicamente podré hacerlo. Sentí que todavía había un lugar para mí en el campo".

Tom Brady, en un partido de los Tampa Bay Buccaneers de la temporada 2021/2022 Reuters

El cierre de la temporada pasada no fue el que esperaba y quería el quarterback Los Tampa Bay Buccaneers se quedaron fuera de la Super Bowl. Además de algún que otro lío en el vestuario que dejaron un mal sabor de boca al mariscal. Un mal sabor de boca que espera quitarse en la nueva temporada.

"Fue un final de temporada muy amargo. Hay que hacer muchas correcciones para tratar de mejorar y ponernos en una mejor posición para tener éxito en el futuro. Sé que no me queda mucho y sé que estoy al final de mi carrera, pero quería darme a mí, a mis compañeros de equipo y a nuestra organización otra oportunidad increíble de lograr algo de lo que todos estaremos muy orgullosos", ha apuntado Brady.

Nueva temporada

La 2022/2023 será la temporada 23ª del exquarterback de los New England Patriots. Un jugador que ha hecho historia. Nadie ha logrado ganar tantas veces la Super Bowl. Nadie tiene tantos MVP, tantos anillos... Porque si algo ha quedado demostrado es que Tom Brady solo hay uno. El único GOAT.

Ha sido un mes después de anunciar la decisión de continuar cuando llegan las explicaciones. Antes se limitó a decir esto: "Estos últimos dos meses me he dado cuenta de que mi lugar sigue estando en el campo y no en las gradas. Llegará ese momento. Pero no es ahora. Amo a mis compañeros de equipo y amo a mi familia que me apoya. Ellos lo hacen todo posible. Regresaré para mi temporada 23 en Tampa. Asuntos pendientes". Lo importante, más tiempo para disfrutar de Tom Brady.

