Novak Djokovic recuerda su deportación de Australia: "Todavía me afecta mentalmente"

Novak Djokovic ha recordado después de mucho tiempo su expulsión de Australia por no estar vacunado contra el coronavirus. El tenista serbio, en una rueda de prensa para el Mutua Madrid Open, ha reconocido que todavía le afecta "mentalmente" porque tuvo que "afrontar muchas cosas" a raíz de ese episodio. El serbio, además, aprovechó la ocasión para criticar la decisión de Wimbledon de vetar a tenistas rusos.

El número uno del mundo había evitado hablar de lo sucedido en Australia hasta la fecha. Sin embargo, a unos días de debutar en la tierra batida de Madrid, Djokovic se ha vuelto a pronunciar. El tenista, tras una polémica de casi una semana, fue deportado de Australia por orden gubernamental al no estar vacunado contra la Covid. También, según indicaron, por fomentar teorías antivacunas. Una decisión que a Djokovic le pasó factura en términos mentales.

El serbio ha sido claro: "Nunca he vivido algo así". "No sabía cómo iba a afectarme. Todavía me afecta mentalmente", ha reconocido en su comparecencia ante los medios de comunicación. Por suerte para él, "no tanto como en los primeros meses del año" porque cuando más juega más "cómodo" se siente. Sin embargo, sí que mantiene esas secuelas psicológicas por lo vivido. "Tuve que afrontar muchas cosas mentalmente".

El tenista serbio, cabe recordar, inició desde ese momento una nueva planificación de su calendario. Muchos grandes torneos siguieron las indicaciones de sus gobiernos y establecieron la vacuna como obligatoria para entrar al país. Así las cosas, Novak Djokovic se quedó sin posibilidad de jugar en Estados Unidos. Durante unas semanas también fue vetado en Roland Garros, pero Francia acabó retirando el pasaporte de vacunación como obligatorio.

Tras la imposibilidad de viajar a torneos como Indian Wells o Miami, Novak Djokovic tiene ante sí meses claves para mantenerse como número uno del mundo. El Mutua Madrid Open, Roma o Roland Garros son algunos de sus próximos objetivos. Una vez cerrada la temporada de tierra batida, el serbio podrá competir en la hierba de Wimbledon tras el visto bueno de la organización.

El veto a los rusos

Novak Djokovic también ha aprovechado la ocasión para oponerse al veto de Wimbledon a tenistas rusos y bielorrusos. El serbio es uno de los pocos jugadores que se han pronunciado al respecto y Madrid, donde se reunirán las principales raquetas del panorama mundial, puede ser el inicio de una campaña contra el torneo británico.

"No es una situación fácil y no poder competir en uno de los torneos más grandes del mundo. Es difícil. Espero que la ATP mire la situación y tome medidas. Pero no he hablado con nadie de la ATP y no sé qué pasará", ha asegurado Djokovic durante su rueda de prensa. El tenista incluso ha recordado que "guardando las distancias", él pasó "por algo similar" cuando se le vetó por no estar vacunado. "Sigo sin apoyar la decisión de Wimbledon, creo que es injusta, pero es lo que hay. Tienen la potestad de tomarla", ha subrayado.

[Más información - El boicot a Wimbledon puede empezar en Madrid: Azarenka y Djokovic, líderes de la revolución]

Sigue los temas que te interesan