Rafa Nadal, contra el veto de Wimbledon a los tenistas rusos y bielorrusos: "Es injusto"

Rafa Nadal se prepara para su regreso a las pistas en el Mutua Madrid Open 2022. El tenista manacorí fue protagonista este sábado en el Santiago Bernabéu, donde hizo el saque de honor antes del comienzo del Real Madrid - RCD Espanyol. El flamante ganador de 21 títulos del Grand Slam ha hablado antes de estrenarse en la Caja Mágica. También lo ha hecho sobre el veto de Wimbledon a los tenistas rusos y bielorrusos en su próxima edición.

Fisura en la costilla

"De la lesión estoy recuperado, la verdad. De tenis y de preparación es otra historia. Los que se han roto la costilla saben lo mucho que limita y las primeras semanas tenía dificultad para dormir por el dolor. Es una lesión que no es un importante porque es un tiempo en concreto, pero no me permitía hacer casi nada. Me dolía hasta al hacer trabajo aeróbico".

Volver en Madrid

"Va a ser una semana difícil y las cosas van a estar lejos de la perfección".

¿Parecido a Australia?

"Es un pelín distinto a Australia. Llevaba cinco meses sin jugar en Australia, pero no cada día es domingo. Era una lesión del pie, pero había entrenado a veces media hora, una hora o una hora y media. Lo que pasó allí fue casi un milagro".

Rafa Nadal, entrenando en la Caja Mágica para el Mutua Madrid Open 2022 EFE

Sesiones de entrenamiento

"Hago dobles sesiones porque me tomo estos días como un poco de pretemporada. Este torneo me viene muy justillo y hay que tomarlo de esta manera. Si puede venir alguna victoria pues fantástico. El objetivo puesto en más adelante".

Lejos del cien por cien

"No podía hacer ningún golpe. Empecé a sacar un día antes de viajar a Madrid. Era invalidante por todos los golpes. El saque es lo que he empezado más tarde. Uno se cansa de estar con problemas y hay que poner las cosas en perspectiva siempre. La parte negativa que me rompa la costilla en la semifinal de Indian Wells, tiene narices. Me quedan tres semanas para París y este año sí que me lo tengo que tomar un poquito más así".

El veto de Wimbledon

"Es muy injusto de cara a mis compañeros: que culpa tienen ellos de lo que está sucediendo con la guerra. Lo siento por ellos y ojalá no fuera así, pero al final sabemos que esto es lo que hay. Vamos a ver si tomamos algún tipo de decisión al respecto. Cuando el Gobierno pone unas medidas hay que seguirlas. En este caso es Wimbledon que toma esa decisión sin tener la obligatoriedad de tomarla. Los Grand Slam son los torneos que puntuamos más. Tendremos que ver las medidas que se toman. Es una cosa muy injusta para ellos".

Acciones contra el Fair Play en las pistas

"Los tiempos cambian y las personalidades también. Hay límites que no se pueden pasar... con los recogepelotas y los jueces. Las sanciones han sido poco severas viendo lo que ha ocurrido. Se envió una carta hace unas semanas diciendo que las conductas extremas se penalizarán de manera más drástica. Entiendo que se pueda romper una raqueta por frustración, pero hay límites".

