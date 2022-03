Pedri: "¿El líder del futuro de España y el Barça? No me veo como líder de nada, no tengo esa virtud"

La Coruña acoge el último partido de la selección española en el presente parón internacional. Los de Luis Enrique juegan ante Islandia después de ganar a Albania en el regreso del combinado nacional a Cataluña. En la previa del duelo frente al conjunto nórdico, Pedri González ha hablado en rueda de prensa.

Expectativas

"Soy consciente y lo llevo muy tranquilo".

Partido en Galicia

"Espero lo mismo que en Barcelona. Hace mucho que la Selección no viene aquí y espero el mismo ambiente espectacular que en Barcelona. Creo que como Albania, Islandia nos va a proponer un partido duro y vamos a tener que sacar lo mejor de nosotros".

Gavi - Pedri, Xavi - Iniesta

"Ojalá podamos hacer eso, pero Xavi e Iniesta han sido unos de los mejores jugadores de la historia de la Selección. Con Gavi tengo una relación espectacular, le veo más que a mi familia".

Riazor

"Tengo muchas ganas del partido de mañana. Si es igual que el recibimiento en el aeropuerto va a ser una locura. Se nota el cariño de la gente a la Selección. Espero disfrutar mucho".

Comparaciones con Iniesta

"Para mí es un orgullo que te comparen con tu ídolo. Significa que estás haciendo las cosas bien. Fue una auténtica locura como jugador y como persona. Me lo tomo como una motivación para mejorar día a día".

Dorsal 10

"Cuando llegas aquí te dejan elegir el número por las internacionalidades que llevas. En la Eurocopa lleve el '26' y ya no podía volver a cogerlo. El '10' estaba libre, y la verdad es que no me pesa. Intento jugar como sé".

El mismo Pedri

"Siempre intento estar muy tranquilo. Mi familia me ayuda y apoya para ello y estoy muy agradecido por haberme preparado para ello".

Luis Enrique

"Él tiene sus normas y creo que nos ha ayudado mucho. Espero que se quede, por mí y por el bien de la Selección, durante muchísimo tiempo".

Juan Carlos Valerón

"No lo pude tener como entrenador, pero a veces subía y pude hablar con él. Vi vídeos de él y era una auténtica locura. He aprendido mucho. Es una gran persona".

Próximos retos

"Es verdad que todo ha pasado muy rápido. Hace dos años jugaba en Las Palmas y ahora lo hago en la Selección y en el Barça. Cuando llego a casa a veces reflexiono y es una auténtica locura. Pero es lo que deseaba desde pequeñito y a seguir disfrutando".

Futuro líder de España y del Barcelona

"No tengo esa virtud. No me veo como líder de nada. El grupo depende de la unidad de todos, de que todos rememos en la misma dirección. Creo que eso es más importante que si alguien ejerce de líder".

