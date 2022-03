La retorno milagroso de Egan Bernal al ciclismo: de volver a andar a montar en bici en dos meses

Algunos buscan milagros en Lourdes, pero en Sudamérica tienen un buen motivo para pensar que hay un lugar en su continente donde también ocurren. Egan Bernal (Zipaquirá, Colombia; 1997) ha vuelto a montar en bicicleta. Dos meses después de estar a punto de morir en el terrible accidente que sufrió en su país, ha compartido unas imágenes que invitan al optimismo a la hora de pensar que puede volver a correr de forma profesional.

También lo dicen desde su equipo, aunque son conscientes de que eso no sucederá en 2022. Pero también explican que lo de Bernal es especial por tener un carácter de campeón. Cualquier otra persona no habría corrido la misma suerte que el colombiano, mucho menos pensar que podría volver a subir a la bicicleta tan pronto. Evidentemente, lo ha hecho al ritmo de un cicloturista. Hay que tener en cuenta que hace algo más de un mes tuvo que volver a aprender a andar.

"El día más feliz de mi vida. Después de dos meses y 20 huesos rotos acá estoy, y tengo ganas de más!! Nos vemos en las carreteras", exponía el campeón del Tour de Francia de 2019. Enfundado en el maillot del INEOS, el colombiano ha salido a rodar de manera suave 62 días después de que se publicara su primer parte médico. Además, todo esto sucedió en un ambiente especial. La primera toma de contacto ha sido en un ambiente familiar, pues iba acompañado de su madre, Flor Gómez, y de su novia, María Fernanda Motas.

El mundo del ciclismo alucinó con Egan por consagrarse en aquel Tour, pero ahora lo hace con su recuperación milagrosa. Bernal estuvo al borde de la muerte por las múltiples heridas que sufrió cuando chocó a 62 km/h con la parte trasera de un autobús detenido, mientras se entrenaba cerca de Bogotá. Es un superhéroe y en su INEOS no se atreven a decir que no puede volver antes de que acabe 2022 por cómo ha adelantado los plazos de su recuperación. Sería el segundo milagro.

El duro camino

9:55 horas del 24 de enero. El tren del INEOS que hacía una sesión de preparación de contrarreloj se dirige a Gachancipá, en la región de Cundinamarca, Colombia. Daniel Felipe Martínez, Brandon Rivera, Richard Carapaz, Andrey Amador o los españoles Carlos Rodríguez y Omar Fraile acompañan a Egan Bernal en el entrenamiento. De repente, un autobús se detiene en la carretera y, sin opción a reaccionar, el ganador del Giro de Italia y del Tour de Francia chocaba contra el vehículo.

En esa trasera del bus se pudieron quedar todas las ilusiones de un ciclista llamado a marcar una época. Valiente, como demostró durante la última Vuelta a España, y tenaz, como lo hizo en sus dos grandes éxitos, Bernal pasó varias semanas en la Clínica de La Sabana de la ciudad de Chía de los politraumatismos que sufrió. Tras las diferentes intervenciones quirúrgicas a las que se sometió, los médicos daban por hecho que este 2022 no podría volver a correr.

Después de romperse 20 huesos, comenzaba una dura rehabilitación en la que Bernal tendría primero que volver a sentirse persona. Aprendió a andar, superó los dolores que todavía le producían las lesiones que sufrió, empezó a recuperar la musculatura que había perdido y pronto se vio encima de una bicicleta, aunque era estática. El gran momento llegó este domingo pasado cuando mostró en sus redes sociales cómo había vuelto a salir a la carretera en su Zipaquirá natal.

Volverá a ser profesional

La gran noticia ha venido acompañada de la información que explicaba su preparador en INEOS, Xabi Artetxe, en el pódcast 'Biciescapa': "Ya estáis viendo cómo está siendo su evolución. Sabemos que va a ser un proceso largo y no queremos correr ninguna prisa. Pero también sabemos que estos deportistas están hechos de otra pasta. Él está reduciendo esos plazos, ya salió del hospital antes de lo previsto, empezó a hacer actividad antes de lo previsto y ha montado en bicicleta antes de lo previsto".

Esto invita a pensar que podrá volver al profesionalismo en algún momento, algo de lo que se dudó tras el accidente y las intervenciones a las que fue sometido. "Creo que no tengo ningún argumento para decir ni sí ni no. Te hablo más con el corazón que con ningún tipo de base científica. Esto nadie lo sabe ni nadie lo podrá saber. A mí lo que me importa es que vuelva a ser feliz y que pueda volver a competir, sea al nivel que sea", explica el preparador.

En cualquier caso, no da plazos. "A la pregunta, creo que si valoramos el cuándo va a competir… Quizá en ninguno de estos planes está el volver a competir a final de año. Pero como decía, con los deportistas de alto rendimiento los plazos no hay que marcarlos ni hay que descartar otro tipo de posibilidades, ya que los plazos no se cumplen. Si Egan Bernal está vivo es por sus condiciones, porque otra persona con ese impacto estaría muerta", sentenció Artetxe.

No importa el momento en el que suceda. Lo de este domingo es un día de celebración para el ciclismo mundial. La recuperación de Bernal va viento en popa. Él mismo bromeaba con su peso y los entrenamientos que iba realizando. Marcaban valores que un ciclista que pelea por todo desearía tener y que el 'Cóndor de Zipaquirá' conseguía estando parado. Después de tener "un 95% de posibilidades de quedar tetrapléjico", verle así es un auténtico milagro.

